Un bus articulado chocó contra un poste a la altura de la estación Granja. Aunque no se presentaron heridos, pues el vehículo no llevaba pasajeros, TransMilenio informó que el incidente no afectó la movilidad en la zona y que se transita con normalidad. Añadieron que las causas del accidente son materia de investigación.

Noticia en desarrollo…