Accidente de Lion Air: la conmovedora sesión de fotos de la novia cuyo prometido murió en el accidente de Indonesia pocos días antes de la boda

Una mujer indonesia cuyo prometido falleció en el vuelo de Lion Air que cayó al mar el pasado 29 de octubre poco después de despegar de la capital de su país, Yakarta, decidió seguir adelante con la sesión de fotos que tenía programada para su boda, pese a la ausencia del novio.

Intan Syari y Rio Nanda Pratama se conocían desde hacía 13 años e iban a casarse el 11 de noviembre.

Pero Pratama, que volvía a casa para este evento, murió en el accidente.

Sayari dijo que quería cumplir el último deseo de su prometido, así que posó vestida con el vestido de novia y el anillo.

"Pese a que siento un dolor que no puedo describir, todavía tengo que sonreír por ti", escribió la joven en su cuenta de Instagram. "No puedo estar triste sino que debo ser fuerte como siempre me decías que lo fuera".

Cuenta que antes de que Pratama, que era médico, partiera para asistir a un seminario,le había dicho a modo de broma que si no regresaba a tiempo, se tomara las fotos ella y se las enviara. Ambos habían elegido el vestido de novia juntos

189 personas viajaban en la aeronave, que tenía como destino la ciudad de Pangkal Pinang, ubicada en otra de las islas que conforman Indonesia. Ninguno sobrevivió y el fuselaje del Boeing 737 todavía no ha sido hallado.

Todavía se desconocen las causas del siniestro, aunque ya salió a la luz que, en su vuelo anterior, el avión había experimentado problemas técnicos relacionados con la velocidad aerodinámica y la lectura de altitud.

Una de las cajas negras fue recuperada pero las autoridades afirman que pasarán meses hasta que se pueda analizar los datos que contiene.

