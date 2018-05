La marcha en "topless" contra la violencia machista y a favor de la "educación no sexista" en Chile

Miles de estudiantes universitarias y de educación secundaria protestaron contra la "violencia machista" y a favor de una "educación no sexista" el miércoles en Santiago de Chile y otras ciudades del país.

La protesta, que contó con un grupo de mujeres encapuchadas y en "topless" en Santiago, fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y otras organizaciones feministas.

Las mujeres caminaron repitiendo lemas como "Contra la violencia machista, Educación no sexista", "Alerta, alerta, alerta machista, que todo el territorio se vuelva feminista" y "No significa no".

Las mujeres también protestaron contra el "lenguaje discriminatorio de docentes en las aulas, la bibliografía y el estigma que se le asigna a algunas carreras", señala la agencia Reuters. / AFP

La manifestación es parte de una protesta mayor. Las estudiantes llevan una semana ocupando diversas universidades para denunciar "conductas sexistas" y "abusos por parte de maestros y compañeros".

La vocera de la Confech, Amanda Mitrovich, dijo que la organización exige "una ley íntegra de violencia de género, que incorpore la violencia intrafamiliar, abuso y acoso sexual", según informó la agencia de noticias Efe.

Estudiantes de secundaria también participaron en la marcha. / AFP

"Todas las mujeres estamos paralizando, nos estamos movilizando con respecto a esto, porque estamos cansadas de la violencia de género. Exigimos a las instituciones que se pongan al tanto y al ritmo de lo que está pasando socialmente", agregó la activista.

Amanda Opazo, portavoz de la Confederación Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), denunció que el Ministerio de Educación es indiferente con las demandas feministas, de acuerdo a Efe.

Las protestas empezaron en abril, cuando un profesor de la Universidad Austral fue acusado de acoso sexual, detalla la agencia AFP.

Cerca de 20 facultades y colegios se unieron al movimiento, detalla AFP. / AFP

A inicios de mayo, dos casos de violencia contra la mujer conmocionaron al país.

En el caso conocido como el de "la manada de Chile", una mujer denunció que una noche había sido abordada por cinco hombres en una estación del metro de Santiago y violada por tres de ellos.

Además, Ámbar Lezcano, una niña de casi dos años, fue asesinada después de ser presuntamente violada.

Mientras las mujeres marchaban, el ministro de Educación, Gerardo Varela, se pronunció en el Congreso.

"Tenemos una deuda en materia de equidad de género y estamos dispuesto a trabajar en ello", dijo el funcionario.

Decenas de colegios y universidades paralizaron las clases por las protestas de las estudiantes. / AFP