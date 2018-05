Qué tipo de preguntas te hacen para aceptarte en Mensa, la sociedad de Coeficiente Intelectual más grande y antigua del mundo

Si quieres ser miembro de Mensa, el único requisito es que tengas un alto Coeficiente Intelectual (CI), el que logran únicamente el 2% de la población en general.

La sociedad fue fundada en Reino Unido, en 1946, por los abogados Roland Berrill y Lance Ware (este último también un científico) con el objetivo de reunir gente brillante sin distinción política, racial o religiosa.

Sus propósitos, según declaran en en el sitio oficial de Mensa, son tres:

Identificar y promover la inteligencia humana para el bien de la humanidad Incentivar la investigación de la naturaleza y los usos de la inteligencia Promover oportunidades intelectualmente estimulantes y sociales para sus miembros

Hay unos 134.000 miembros en 100 países del mundo y tiene organizaciones activas de Mensa en 40 de ellos.

Los grupos nacionales de Mensa en América Latina se encuentran en Argentina, Brasil, Colombia y México. También hay uno en España.

Todos estos ofrecen la oportunidad de integrarte a la sociedad mediante una prueba de inteligencia debidamente aprobada y supervisada. Si superas al 98% de la población general, ¡listo!, estás en Mensa.

Hay unos pasos que recomiendan para tomar la prueba. En algunos países puedes solicitar un examen previo para contestar en la comodidad de tu casa, enviarlo completo para que sea calificado y, según el resultado, ellos te invitarán a una de sus sedes a tomar la prueba definitiva.

En el sitio de la sociedad hay ejercicios que puedes hacer y que te los califican inmediatamente para conocer tu nivel.

Ponte a prueba con estas preguntas de un ejercicio orientativo de Mensa:

¿Qué número hace falta en esta secuencia? 4 9 16 25 ? 64 Si FP = 10 y HX = 16, entonces DX = ? ¿Cuál letra debe ser la siguiente en esta secuencia? L K J H Dos personas caminan 4 metros desde el mismo punto en dirección opuesta, luego giran a la izquierda y caminan 3 metros. ¿A qué distancia se encuentran? PERA es a MANZANA como PATATA es a: a) PLÁTANO b) RÁBANO c) FRESA d) MELOCOTÓN e) LECHUGA ¿Qué palabra se obtiene al reordenar las letras SACPRAADAI? Encuentra una palabra que pueda significar lo mismo que estas dos: POEMA _______ PIEDRA Un cubo de madera de 30 cm. de lado se pinta completamente de rojo; luego se sierra en 27 cubitos de 10 cm de lado cada uno. ¿Cuántos serán los cubitos serrados que presentarán sólo dos caras pintadas?

(Las respuestas las encuentras al final de este artículo)

La manera como se determina el Coeficiente Intelectual es haciendo una evaluación integral de la inteligencia.

Pero Mensa sostiene que el puntaje de CI no está muy bien definido, en parte porque muchas pruebas de inteligencia usan escalas diferentes.

Están, por ejemplo, la prueba Stanford-Binet y la de Cattell. El resultado mínimo para ser considerado de alta inteligencia en la primera es de 132, mientras que en la de Cattell es de 148.

Algunos test de inteligencia no usan ninguna puntuación del CI. Por eso, para evitar confusiones, Mensa aplica el sistema percentil para definir un mínimo con el que se pueda ingresar a la sociedad. En el caso de Mensa es 98% de la población general.

Invitados a la "mesa redonda"

La palabra "Mensa" viene del latín, que significa "mesa", en alusión a la mesa redonda del rey Arturo donde todos eran iguales para resaltar el concepto de una sociedad donde la edad, nacionalidad, sexo, raza, religión, posición social, ideología o postura políticas son irrelevantes.

En la mesa redonda del rey Arturo todos los caballeros eran iguales. / Getty Images

Mensa afirma que sus miembros tiene edades de entre los 2 hasta más de 100 años, pero la mayoría se encuentran entre los 20 y 60.

Pueden ser personas con doctorados múltiples o, inclusive, aquellas que nunca terminaron la secundaria. Así como hay millonarios. también hay los que sobreviven del bienestar del Estado.

En cuanto a las profesiones de sus miembros, la lista es diversa. Hay profesores y camioneros, científicos y bomberos, programadores digitales y granjeros, artistas, militares, músicos y policía entre otros.

Estos son algunos de los más famosos, no todos personajes ejemplares:

Isaac Asimov : escritor prolífico, vicepresidente de Mensa Internacional

: escritor prolífico, vicepresidente de Mensa Internacional Lucía Etxebarría : escritora española, Premio Planeta 2004

: escritora española, Premio Planeta 2004 Norman Schwarzkopf : general retirado del Ejército de Estados Unidos (a cargo de la operación Tormenta del Desierto)

: general retirado del Ejército de Estados Unidos (a cargo de la operación Tormenta del Desierto) Quentin Tarantino : director y guionista de cine, doble ganador del Oscar

: director y guionista de cine, doble ganador del Oscar Asia Carrera : actriz porno y bloguera

: actriz porno y bloguera Bobby Czyz : boxeador, campeón mundial de peso semipesado (1986) y crucero (1991)

: boxeador, campeón mundial de peso semipesado (1986) y crucero (1991) Jimmy Savile: desprestigiado presentador de la BBC por abuso de menores.

Algunos miembros de Mensa: (izq. a der.) Isaac Asimov, Norman Schwarzkopf, Quentin Tarantino y Jimmy Savile. / BBC

Más de una manera de medir

Pero algunos investigadores han desestimado la importancia de estar dentro de ésta élite intelectual, descartando la manera como se mide el Coeficiente Intelectual y cómo se evalúa la entrada a Mensa como un mito.

En un importante estudio de 2012, auspiciado por el diario británico The Telegraph y la publicación científica New Scientist, los investigadores concluyeron que no puede haber una sola medida para la inteligencia.

Basados en los resultados de pruebas de inteligencia conducidas por internet a 110.000 participantes, encontraron que nuestra inteligencia sólo se puede predecir con la combinación de resultados de por lo menos tres pruebas de nuestra agilidad mental.

Según ellos, hay diferentes circuitos en el cerebro que son utilizados para diferentes procesos, así que se necesitan pruebas separadas -como para la memoria a corto plazo, el razonamiento y la habilidad verbal- para medir la inteligencia general.

Hay más de una manera de medir la capacidad intelectual, consideran algunos expertos. / Getty Images

"Podemos pensar en personas que poseen pobre raciocinio pero tiene memorias brillantes, o gran habilidad verbal pero fallan con el raciocinio, etc.", explicó el doctor Roger Highfield, uno de los autores del estudio.

"Ahora podemos decir, de una vez por todas, que no hay una única medida como el CI que pueda captar toda la inteligencia que vemos en las personas", declaró.

No obstante lo anterior, estas son las respuestas de la prueba de arriba. ¿Cuántas acertaste?

Respuesta: 49. Todos son números cuadrados. Respuesta: 15. El número equivale a los lugares en el alfabeto que separan la primera letra de la segunda. Respuesta: G. El orden de las letras las encuentras de derecha a izquierda en la fila central de un teclado. Respuesta: 10. Primero se alejan 8 metros (4×2), luego 6 metros (3×2). Las medidas forman los catetos de un triángulo recto imaginario. Siguiendo el teorema de Pitágoras, c = √(a2 + b2), c es la distancia final a la que se encuentran. Respuesta: b) RÁBANO. Ambos crecen bajo la tierra. Respuesta: PARACAÍDAS Respuesta: CANTO Respuesta: 12

