"Estuve sentada a la mesa frente al asesino de mi madre"

Janet Scott murió a manos de un hombre condenado por asesinato pero que había sido puesto en libertad condicional después pasar 14 años tras las rejas.

Tenía seis hijos. Entre ellos Amelia Karnstein, de 20 años, quien contó a Caroline Lowbridge, de la BBC, cómo Simon Mellors entró en la vida de su madre y del resto de la familia.

No tardaron mucho en conocer parte de sus antecedentes criminales y ahora cuestiona cómo las autoridades permitieron que matara otra vez.

Mamá y yo solíamos ver programas sobre asesinos, pero nunca piensas que eso te puede suceder a ti algún día.

Todos nos sentamos a la mesa con aquel hombre y cenamos. Hasta dormimos en la habitación de al lado. Cualquiera de nosotros hubiera podido ser su víctima, cualquiera de nosotros.

Mamá conoció a Simon en abril del año pasado y, para empezar, ni siquiera quería hablar con él. Me enviaba mensajes y decía: "Hay un tipo raro que me mira del otro lado del bar tratando de llamar mi atención". Al final, logró romper su resistencia y ella empezó a salir con él.

Mamá no se enteró de que Simon tenía una condena anterior por asesinato hasta ocho semanas de iniciada la relación.

Sin embargo, no nos contó todos los detalles de lo que había hecho, cómo la golpeó repetidamente en la cabeza a su antigua pareja, Pearl Black, con una barra de hierro y, luego, la estranguló envolviendo cables alrededor de su cuello y apretándolos.

La información limitada que nos dio fue tan desagradable que ambas vomitamos y gritamos y lloramos durante mucho tiempo, pero no era toda la verdad. No subíamos la verdad.

Lo que le dijo a mamá fue que él y Pearl habían salido una noche, se emborracharon y Pearl le confesó a Simon que había estado acostándose con otro hombre.

Dijo que empezaron a pelear físicamente y ahí fue cuando ocurrió el crimen. Mamá pensó que se trató de un error y que, al fin y al cabo, todos somos humanos. Para ese entonces, mamá ya sentía algo por él y ella era una de esas personas que creía en segundas oportunidades.

Nos reunimos con un agente que supervisaba su libertad condicional. Mamá ya lo había visto una vez antes que yo.

Le pregunté al supervisor de libertad condicional "¿Matará otra vez?" y el agente me miró directo al ojo y contestó: "No lo creo".

Mamá y yo nos miramos y tuvimos fe en eso, especialmente cuando se volvió y nos dijo: "La seguridad de ustedes es nuestra prioridad".

Con el paso de los meses, Simon se volvió muy controlador con respecto a la comida que mamá compraba, sobre cuándo salía a verse con amigas, y hasta cuándo se iba de vacaciones, que a mamá le encantaba hacer. Eso generó discusiones, pero nunca un enfrentamiento físico.

Básicamente se había instalado en la casa porque se rehusaba estar lejos de mamá. Tenía miedo de que mamá regresara con Chris, el marido de quien se había separado. Así que quería quedarse a lado de ella las 24 horas del día. Decía que no podía dormir sin ella.

Mamá se sintió sofocada, así que le dijo: "Quiero romper".

Cada vez que le decía eso, él la acusaba de estar deprimida, o le echaba la culpa al psicólogo que estaba viendo por un trauma de su niñez. Dijo que el psicólogo se le había metido en la cabeza y le repetía que no era una buena persona. Simon la manipuló desde el primer día.

Él tenía que estar en cada cita que tenía con el doctor, así estuviera invitado o no. También estaba presente en cada evento familiar. Él era como un mal olor que no desaparecía.

Mamá empezó a notar la verdadera naturaleza de Simon alrededor de diciembre, pero se contuvo porque sintió penapor que él nunca había celebrado la navidad en compañía de nadie. Siempre pasaba la navidad solo y bebiendo y ella no quería eso.

Ella quería que tuviera un feliz año nuevo, así que terminó con él el 1 de enero.

Le dijo: "Es borrón y cuenta nueva. Podemos ser amigos, conversar, pero no quiero estar contigo". Eso no evitó que la tratara de besar y cosas por el estilo. Mamá volteaba la cara y le decía: "Yo no beso a mis amigos".

Se demoró en regresarle a mamá sus cosas. Cada vez que venía a traer algo, yo tenía que estar presente porque ella no quería estar sola. Hubo una vez que se sentó en el sofá después de traer algo y no se fue en tres horas y media.

Yo me daba cuenta de que mamá le enviaba textos a su supervisor de libertad condicional en varias ocasiones diciendo: "Simon está haciendo esto, Simon está haciendo lo otro, ¿no hay algo que usted pueda hacer?"

Aunque mamá le tuvo miedo durante las últimas semanas, no había sido así antes, eso lo quiero dejar claro. Solo fue en el último par de semanas después de navidad que empezó a temer por su propia vida.

Una noche, como a las cuatro de la madrugada, Simon siguió a mamá hasta donde ella trabajaba en el supermercado Lidl. Recibí un texto de ella a eso de las 4:30 y estaba petrificada.

Regresó halándose el pelo y diciendo: "Tuve este presentimiento horrible. Si me hubiera dado la vuelta para verlo, ¿qué me hubiera hecho?".

Lo debieron haber regresado a la cárcel en ese mismo momento. Su supervisor nos había dicho que él había perseguido así a otra mujer, llamada Angela, con quien había salido antes que mamá.

Simon ser refirió a esta mujer como bipolar, dijo que estaba loca y, cuando ella lo reportó, él explicó que ella debía de estar pasando por un episodio maniaco depresivo y, naturalmente, el supervisor se libertad condicional le creyó a Simon.

Era un patrón de comportamiento y nadie se dio cuenta de eso.

A partir de entonces, mamá se aseguró de tener alguien que la llevara y recogiera del trabajo. Pero eso no evitó que Simon siguiera el auto. Se sentaba frente al supermercado a esperarla y tratar de que entrara en el auto. "No, vete. No quiero estar cerca de ti", le contestaba ella.

Al supervisor de libertad condicional se le dejó muy en claro que Simon estaba persiguiendo a mamá y estaba consciente de que mamá tenía miedo.

Yo estaba allí cuando mamá le llamó. Ella se paseaba de un lado a otro en su habitación preguntándole al supervisor: "¿Qué puedo hacer? Necesito que lo obligue a alejarse".

Lo que quería es que lo regresaran a la cárcel sin que ella fuera mencionada en el asunto. Mamá temía que si él se llegaba a enterar de que lo habían vuelto a encarcelar por ella, cuando saliera en cinco años, la mataría.

Ella esperaba que el supervisor pudiera leer entre líneas y arrestar a Simon ahí mismo. Obviamente no pudo.

Simon hablaba de la gente que había conocido en la cárcel y cómo discutían sobre los crímenes que habían cometido y cómo se deshacían de cosas si los volvían a perpetrar.

Eso nos dejó estupefactas. Sentimos náusea cuando nos lo dijo. Para entonces mamá ya se había separado de él pero estaba muy asustada. Él ya había amenazado con matar a su esposo, Chris. Dijo que lo iba a arrollar en el centro de la ciudad, lo que dejó a mamá petrificada. Él hubiera podido atacar a cualquiera de sus seis hijos, o a cualquiera de sus tres nietos, así que ella no quería que ninguno de nosotros estuviéramos en su camino.

Me forzó a volver a la universidad y me dijo que no podía quedarme en la casa, y ahora sabemos por qué. Creemos que él le debió haber dicho algo para dejarle saber que pronto haría algo, porque mamá hizo a un lado a mi hermano y hermana menores, diciéndoles que tenían que estar fuera de la casa por un tiempo. Hizo lo mismo con mis hermanos mayores.

Después de que asesinó a mamá, el 29 de enero, apuñalándola y arrollándola con su auto, le advertí a la policía que él se suicidaría en la cárcel.

No estaba dispuesto a cumplir un condena, como le dije a la policía. Simon creía que la vida era un juego de ajedrez. Decía que cada movimiento en un tablero de ajedrez podía ser vinculada a una parte de tu vida.

Tomó el camino fácil, suicidándose en la cárcel un mes después de asesinar a mamá, porque esa era la manera de decir jaque mate. Habría ganado la partida.

¿Quién es responsable de la muerte de mamá? Para nosotros es el supervisor de libertad condicional, el supervisor y el sistema de justicia. ¿Por qué hay asesinos que solo cumplen 14 años de cárcel? Eso no es suficiente. Pienso que él pudo manipular a su supervisor, al juez y al resto del sistema.

Simon se refería a estar en prisión como estar de vacaciones. En la cárcel tomó tantas clases como pudo con la esperanza de lograr ser liberado anticipadamente para poder ver a su hija. Ella no quería tener nada que ver con él, obviamente.

¿Por qué dejaron a una persona como él, que ha cometido un crimen tan repugnante que ni siquiera puede estar en una película de horror, pudiera estar libre en la calle? Uno de sus mejores amigos había perpetrado un crimen similar y estaba libre. ¿Están caminando tranquilamente por ahí? La idea es aterradora.

Queremos que alguien asuma la responsabilidad de haber soltado a un monstruo, a alguien que solo puede ser descrito como el demonio, para que mate otra vez. Queremos que alguien nos responda nuestras preguntas.

Mamá vivió para sus hijos. Su único sueño era vernos crecer y que fuéramos felices. Ya no podrá hacerlo. Lo que más le hubiera dolido a mamá es que, al quitarle la vida y que el gobierno permitiera que le quitaran la vida, nos hayan dejado a nosotros seis destrozados.

Nunca veremos el día en que mamá pudiera ser libre.

Los seis vamos a tener problemas de depresión y ansiedad y estrés postraumático. Será una vida atormentada por culpa de él y de los errores del sistema judicial.

Ahora enfrentamos un sentencia de cadena perpetua que un asesino nunca tuvo que cumplir. Él recibió 14 años pero nosotros tendremos que vivir con esto durante los próximos 60. ¿Es eso justo?

Un portavoz del Ministerio de Justicia dijo: "Este es un caso trágico y le expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de la víctima".

"Extensas ofensas serias como esta son muy raras, pero cada una es abordada con extrema seriedad e investigada exhaustivamente".

"Se está realizando una completa revisión de este caso y le daremos cuidadosa atención a los resultados para asegurarnos que aprendamos todas las posibles lecciones"

