El escándalo de "explotación laboral y sexual" en el fútbol de Paraguay destapado tras una supuesta ruptura amorosa en el seno del equipo Rubio Ñu

Lo que comenzó como una aparente disputa sentimental se ha convertido en una acusación de "trata de personas" para el presidente del club Rubio Ñu del fútbol amateur de Paraguay.

El caso del directivo Antonio González y el jugador Bernardo Gabriel Caballero se hizo noticia por una supuesta disputa amorosa destapada tras la publicación la semana pasada de una comprometedora fotografía en redes sociales.

Pero la situación ahora pasó a una investigación judicial de la fiscalía de Paraguay, que imputa a González delitos de "trata de personas con fines de explotación laboral y sexual", según le confirmó a BBC Mundo el Ministerio Público.

Caballero y otro futbolista, Fermín Morinigo, declararon ante la fiscalía contra la trata de personas que han sido "víctimas de Antonio González por muchos años".

El directivo ha negado las acusaciones y asegura que se trata de un caso de chantaje de Caballero.

En tanto, la Unión de Fútbol del Interior, en la que compite el Rubio Ñu, determinó suspender al equipo y al jugador Gabriel Caballero de su participación en cualquier competición.

Para el periodista Christian Mareco, una acusación a este nivel es inédita en el fútbol paraguayo.

"Un problema así, de un jugador con un directivo y un representante, es la primera vez que se está dando aquí. Es todo un escándalo", dijo a BBC Mundo.

La fotografía

El caso de González y Caballero surgió tras la publicación anónima de una fotografía en la que el directivo y el jugador aparecen recostados juntos con el torso descubierto.

A raíz de la aparición de la imagen, el presidente del Rubio Ñu publicó un par de videos en su cuenta de Facebook en los que explicó que reclamó airadamente que el jugador publicó la fotografía.

"Te voy a amargar la vida hasta que te mueras… Mira lo que estoy haciendo con tu contrapase. Olvídate de jugar al fútbol", se ve decir a González al romper el documento que Caballero requiere para contratarse con otro club (contrapase).

El directivo aseguró que desde hace 6 meses el jugador ya no participa en el Rubio Ñu debido a su ruptura sentimental. (Foto: Facebook) / BBC

Luego, González explicó a Noticias Paraguay que desde hace 5 años, Caballero era su "pareja sentimental", pero desde que se enteró hace seis meses de que el jugador tenía otra relación, lo echó del equipo.

"Se me comentaba que ya andaba saliendo con esta pareja actual que tiene. Y en una oportunidad le dije que a mí no me gustaba eso y que se retirara de la institución", dijo González de Caballero

Aseguró que el jugador y su representante, Valentín Ozuna -a quien señala como nueva pareja del jugador-, le exigían la liberación del pase de futbolista.

"Si yo no le daba el contrapase, iba a tener todos estos problemas", dijo González, y añadió: "Me están embarrando, me están enterrando vivo".

"Tenía miedo"

Caballero llegó al club Rubio Ñu en 2013 con el sueño de llegar a la liga profesional de Paraguay, dijo a la prensa del país.

Pero asegura que al mudarse a vivir en las instalaciones del club de Luque (a las afueras de Asunción) quedó involucrado en una relación no consensuada.

"No era una relación de una pareja porque él me obligaba a hacer cosas que yo no quería hacer. Siempre me decía que estuviera con él por lo de la foto, que la iba a publicar, que en todas las redes iba a estar eso. Prácticamente que me tenía fundido", dijo a Caballero a Noticias Paraguay.

Caballero dijo que nunca quiso denunciar los supuestos abusos de González para protegerse: "Me callé también para que no se enterara mi familia de lo que yo estaba pasando. Por eso me callé".

Sin embargo, también asegura que hay testigos de que otros compañeros han pasado por la supuesta extorsión de González al interior del club.

La Asociación Paraguaya de Fútbol dijo que la Liga Luqueña no es un torneo bajo su jurisdicción, pero pidió una investigación. / Getty Images

"Es difícil que hablen algunos compañeros por el temor que tienen, por eso no quiero dar nombres", dijo.

El otro jugador, Fermín Morinigo, de 19 años, se presentó ante la fiscalía una vez que se destapó el caso de González.

"Me decía que me iba a ayudar para surgir (en el fútbol) y a mi familia, pero yo tenía que darle algo a cambio, relaciones sexuales", señaló a la radio de Paraguay.

Imputado en el caso

Tanto el jugador como el directivo se acusan mutuamente de haber publicado la fotografía que destapó el escándalo.

Para González, lo que está ocurriendo son acusaciones falsas y motivadas por el intento de Caballero de obtener su pase contractual.

"Me siento mal por lo que está pasando, me están acusando de trata y quiere decir que los 160 jugadores que están acá están metidos en eso. Que todos los que entran acá pasan por mí", dijo a Noticias Paraguay.

La Asociación Paraguaya de Fútbol pidió a través de un comunicado que haya "medidas correctivas" de la Unión de Fútbol del Interior.

Sin embargo, un allanamiento encabezado por la fiscal Patricia Martínez encontró "irregularidades administrativas en cuanto a la relación laboral con los jóvenes que aún son menores de edad" y cuatro jóvenes viviendo en "condiciones precarias".

"Hay una sospecha de trata de personas que implica la retención contra la voluntad de la persona, para realizar determinadas actividades", dijo Martínez a los periodistas de Paraguay.

"Se apropian de la persona. No pueden salir del club, no pueden ir a otro lado a jugar, no les dan el pase, y con eso manejan y coaccionan a las personas", apuntó.

La investigación en curso también determinará si ha habido víctimas menores de edad.

En Paraguay hay decenas de academias de fútbol que tienen a jugadores de todas las edades, como el Rubio Ñu, explica el periodista Christian Mareco. / Getty Images

"Hay niños que vienen con todas sus esperanzas y sus sueños a tratar de convertirse en una superestrella y se encuentran con todo este sistema. Algunos que son más vulnerables y caen en ceder a las coacciones que se les presentan", dijo Martínez.

Para el periodista Christian Mareco, este caso es un "enredo personal" que alcanzó una repercusión internacional no vista antes.

"Lo que más se hablaba era de ciertos casos no tan similares. Hubo varias escuelas y de repente un futbolista surgía y denunciaba, pero no se dio así como se dio con este Luque", señala.

Ahora González tendrá que responder a las acusaciones en una audiencia el próximo 16 de febrero.