"Es el mayor arrepentimiento de mi vida": la respuesta de Quentin Tarantino a los duros señalamientos de la actriz Uma Thurman

"Soy culpable, por haberla colocado en ese coche, pero no por lo que la gente está diciendo que soy culpable", dijo este martes Quentin Tarantino respondiendo a las acusaciones de la actriz Uma Thurman de que puso en riesgo su vida durante la filmación de una de sus películas.

El director de Pulp Fiction le dijo al sitio web Deadline Hollywood que haber permitido que Thurman realizara una escena peligrosa en un auto que chocó durante la filmación de Kill Bill en 2003 "es el mayor arrepentimiento de mi vida".

Las declaraciones de Tarantino surgen después de que la actriz acusara al director de haberla "maltratado" durante la filmación de la película.

Tarantino le dijo a Deadline que nadie en el equipo de filmación ese día consideró que manejar el coche pudiera ser peligroso.

"Uma estaba inquieta por la escena de conducción", declaró. "Se trataba sólo de conducir. Nadie lo miró como una escena acrobática. Quizás deberíamos haberlo visto así, pero no lo hicimos. Estoy seguro de que cuando me lo plantearon, yo hice un gesto de desaprobación y me irrité. Pero estoy seguro de que no me enfurecí ni estaba enfadado", declaró.

El accidente afectó la amistad del director y la actriz durante varios años. / Getty Images

En sus declaraciones al diario New York Times el fin de semana, Uma Thurman habló por primera vez sobre los abusos que ha sufrido como mujer en Hollywood.

La actriz dijo que durante su carrera fue violada, fue víctima de machismo, de abuso de poder y de la intolerancia masculina.

Thurman también detalló los motivos de su ruptura con Tarantino, con quien filmó Pulp Fiction y Kill Bill, dos de las películas más exitosas de la actriz.

En particular lo acusó de "intento de asesinato" por obligarla a conducir el automóvil con un desperfecto para la famosa escena del accidente automovilístico en Kill Bill 1.

Thurman publicó en el New York Times la escena del accidente.

La actriz alegó que había problemas conocidos con el vehículo y que Tarantino se puso "furioso" ante la insistencia de ella de que usaran un doble durante el rodaje y la obligó a conducir.

Tarantino respondió alegando que él manejó el coche en una dirección para probarlo, y después le pidió a Thurman que lo condujera en la dirección opuesta.

El director aseguró que no haber probado la ruta una vez más "ha sido uno de mis errores más horrendos".

Como resultado del accidente, Thurman dijo que había sufrido lesiones de cuello y rodillas.

Kill Bill Volumen I fue estrenada en 2003. / Getty Images

Según Tarantino, no se percató de que había un giro en el camino de regreso. "Pensé que iba a estar bien. Era una escena recta… sin curvas escondidas".

"Yo estaba muy satisfecho pensando que ella podía hacerlo, que no habría problemas".

"La respuesta de Uma fue 'ok'. Porque me creyó. Porque confiaba en mi… y yo le dije que sería seguro. Y no lo fue. Me equivoqué".

"No la forcé a que subiera a ese auto. Se subió al auto porque confió en mi".

Tarantino agregó: "Ese es uno de los mayores arrepentimientos de mi vida. Como director, aprendes cosas y a veces las aprendes cometiendo errores horrorosos. Ese fue uno de mis errores más horrorosos, que no me tomé el tiempo para probar el camino, una vez más, para ver qué encontraba".

"Fue horrible"

Thurman interpretó a Beatrix Kiddo (La Novia), quien se venga de los que le hicieron daño. / Getty Images

Declaró que "fue horrible" ver el accidente. "Me partió el corazón. Además de ser uno de los mayores arrepentimientos de mi carrera, fue uno de los mayores arrepentimientos de mi vida".

"Me afectó a mi y a Uma durante los siguientes dos o tres años. No nos dejamos de hablar. Pero se rompió la confianza".

En Instragram, Thurman declaró que estaba orgullosa de Tarantino por haber encontrado la filmación de la escena y habérsela entregado.

"Quentin Tarantino está profundamente arrepentido y contrito por este triste evento, y me dio la filmación años después para que pudiera mostrarla y publicarla, a pesar de que lo más probable es que se trata de un evento por el cual nunca será posible hacer justicia".

La actriz agregó: "También lo hizo con el total conocimiento de que le causaría daño, y estoy orgullosa de él por hacer lo correcto y por su coraje".

"Pulp Fiction" y "Kill Bill" fueron dos de las películas en las que Thurman apareció y que fueron producidas por Harvey Weinstein. / AFP/Getty

En la entrevista con Deadline, Tarantino también respondió a otros alegatos publicados en el New York Times, entre ellos que escupió en el rostro de Thurman para la escena de Kill Bill en la que Michael Madsen aparece en pantalla haciendo eso, y que trató de estrangularla con una cadena para otra escena de la cinta.

Tarantino dijo: "Quiero a Michael, es un actor genial, pero no le confío este tipo de trabajo complicado. Así que la idea es que yo lo hago, yo me hago responsable. También, yo soy el director, así que en cierto sentido dirigí artísticamente (la escena de) la escupida".

En cuanto a la escena del estrangulamiento, Tarantino dijo que esa fue una sugerencia de la actriz.

Sobre el artículo del New York Times, Tarantino declaró: "Uma estaba confundida sobre la revuelta en mi contra todo este fin de semana… nunca tuvo deseos de causarme esto".

"Los dos somos para el otro una de las personas más cercanas que tenemos".

