John Coleman, el fundador de The Weather Channel que negó que el cambio climático sea causado por el ser humano

"No hay un significativo calentamiento global causado por el hombre en este momento, no lo ha habido en el pasado y no hay razón para temerlo en el futuro".

Así reza el encabezado del blog del meteorólogo John Coleman, cofundador de The Weather Channel, el reconocido canal estadounidense de pronóstico del clima.

Coleman, quién murió el sábado 20 de enero a los 83 años, fue una reconocida figura en la televisión en Estados Unidos.

Durante su carrera Coleman gozó de una imagen de autoridad en temas climáticos, pero en los últimos años se volvió una figura polémica por negar que el cambio climático fuese causado por el ser humano.

En 1982, la Sociedad Meteorológica de Estados Unidos galardonó a Coleman como el Presentador Meteorólogo del año.

Sin embargo, más adelante Coleman se distanció de la organización.

Coleman fue un crítico acérrimo de Al Gore. Se refirió a su documental "Una verdad inconveniente" como una película "tonta y científicamente inválida". / Getty Images

Coleman no fue meteorólogo de profesión, en la universidad estudió periodismo.

"He estado pronosticando el clima diariamente durante 50 años y lo he estudiado a diario durante ese período", dijo Coleman en un comunicado publicado por el canal KUSI de San Diego, California, donde trabajó como meteorólogo durante 20 años hasta su retiro en 2014.

"Aunque no estoy calificado para hacer investigación climática, soy un profesional altamente calificado en el campo".

Coleman fue cofundador The Weather Channel en 1982. Sin embargo, abandonó el canal un año después.

En 2007, Coleman dejó clara su posición con un artículo en el que acusaba a "algunos científicos ruines con motivos ambientalistas y políticos" de "manipular datos científicos" para "crear la ilusión de un rápido calentamiento global".

Coleman (primero al frente, de izquierda a derecha) se caracterizó por su carisma al dar el pronóstico del clima. / Getty

En el mismo texto, Coleman culpaba a los "ambientalistas extremos" y "políticos notables" de aliarse con películas y medios liberales para "crear un salvaje escenario científico" en el que la civilización enfrentaría "las consecuencias ambientales del calentamiento global a menos que nos adhiramos a su agenda radical".

En 2014, The Weather Channel marcó su distancia con Coleman.

"[Coleman] no ha estado con nosotros en 31 años, dijo David Kenny, entonces director ejecutivo del canal en una entrevista a CNN citada por The Washington Post.

"En realidad hoy él no habla de ninguna manera en nombre de The Weather Channel".

A propósito de su muerte, The Weather Channel cita una publicación del meteorólogo Bob Henson, en la que reconoce que Coleman "fue el primero en promocionar la idea de un canal nacional del clima", y que aunque "es tremendamente infortunado que últimamente Coleman dedicara esa misma energía a negar la ciencia del cambio climático, eso no quita sus logros al hacer que la información precisa sobre el clima fuera parte del panorama de la televisión por cable".

