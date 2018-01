Fast & Furious Live: así es la versión en directo de la exitosa saga de películas

Es probable que tus noches de ocio no impliquen persecuciones de automóviles de alta velocidad, explosiones submarinas ni camiones cisterna que se incendian.

Pero esto es exactamente lo que esperan los fanáticos de Fast & Furious que acudan al estreno de la primera versión en vivo de la franquicia de cine este viernes en Londres, Reino Unido.

El show en vivo es una extensión de la serie de películas, pero en lugar de ser una recreación o continuación de la línea de tiempo de las mismas, tiene una narrativa nueva.

"Tenemos nuevos personajes, que tienen su propia historia", explica el director creativo y productor ejecutivo Rowland French.

"Es un viaje que te lleva a través de todos los momentos intensos de diferentes partes de la saga", agrega.

El espectáculo recrea algunas de las acrobacias más atrevidas de las ocho películas, que han recaudado más de US$5.000 millones en la taquilla mundial desde 2001.

French, exproductor de la BBC, dice que tuvo la idea de montar una versión en vivo de "Rápidos y Furiosos" mientras trabajaba en Top Gear Live (versión en vivo del programa de autos de la BBC).

"Escribí Fast & Furious Live, lo dibujé en un guión, lo llevé a Estados Unidos, y lo presenté al equipo de licencias de la franquicia", explica.

"Luego me encontré frente al directorio de Universal Pictures. Mi idea no era algo que necesariamente estuvieran buscando, pero yo creía que sería un espectáculo increíble, así que ahí empezó todo", cuenta.

La octava película se llamó "The Fate of the Furious" (El destino de los furiosos). / Getty Images