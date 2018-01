Los favoritos de BBC Mundo para ganar los Globos de Oro que se entregan este domingo en Hollywood

En los anuncios de televisión para promocionar la gala de los Globos de Oro de este domingo, el presentador Seth Meyers se frota las manos y dice con una sonrisa: "Tenemos mucho de qué hablar".

Sin duda, hay gran expectación por ver cómo actúa el mundo del cine y la televisión durante la primera cita importante de la temporada de premios de Hollywood tras la oleada de casos de acoso y abuso sexual que se han destapado en los últimos meses.

También hay mucha incertidumbre en torno a quiénes serán los premiados en una ceremonia que se presenta como la más reñida de los últimos años.

BBC Mundo elige algunos de sus favoritos para la 75ª edición de los Globos de Oro, los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que se entregarán este domingo en el hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles.

La película "La forma del agua", del mexicano Guillermo del Toro, opta a 7 Globos de Oro. (Foto: IMDB) / BBC

"La forma del agua", en la estela del récord

El año pasado, el musical La La Land batió el récord de los Globos de Oro al lograr los siete premios a los que aspiraba.

En esta edición, "La forma del agua", dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, tiene también siete nominaciones: mejor película dramática, director, guion, actriz principal, actor de reparto, actriz de reparto y banda sonora.

Sin embargo, su camino para igualar el récord de La La Land está plagado de obstáculos.

En la categoría de mejor película sus rivales más serios son The Post ("Los archivos del Pentágono") y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ("Tres anuncios por un crimen" o "Tres anuncios en las afueras").

"Dunkerque", de Christopher Nolan, es una superproducción ambientada en la II Guerra Mundial. (Foto: IMDB) / BBC

En el campo de la dirección, Guillermo del Toro se enfrenta a destacados cineastas como Steven Spielberg ("Los archivos del Pentágono), Ridley Scott ("Todo el dinero del mundo") y Christopher Nolan ("Dunkerque").

Aun así, nos atrevemos a aventurar que la hermosa y fantasiosa historia de amor ambientada en los años 60 se alzará con estos dos prestigiosos premios.

En el resto de las categorías, la competencia para "La forma del agua" es más ajustada, como veremos a continuación.

Sally Hawkins vs Meryl Streep, con el permiso de Frances McDormand

Acertar quién será elegida mejor actriz protagonista en una película dramática es una de las tareas más difíciles este año.

Meryl Streep, protagonista de "Los archivos del Pentágono" (The Post), es favorita al Globo de Oro como mejor actriz. (Foto: IMDB) / BBC

La británica Sally Hawkins borda su personaje, Elisa Espósito, una mujer muda que siente que no encaja y que vive una extraordinaria historia de amor en "La forma del agua".

Frente a Hawkins está la premiada Meryl Streep, que protagoniza "Los archivos del Pentágono" como Kay Graham, la mujer que estaba al frente del diario The Washington Post durante los tumultuosos años de la guerra de Vietnam.

El trabajo de Streep es impecable y todavía está fresco en la memoria de muchos el contundente discurso que ofreció la actriz en los Globos de Oro del año pasado.

Es posible, sin embargo, que el premio no sea ni para Hawkins ni para Streep: tras seis nominaciones infructuosas, los críticos consideran que este será por fin el año de Frances McDormand.

Fotograma de "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (Foto: IMDB) / BBC

McDormand está nominada por su destacada labor en "Tres anuncios por un crimen", donde interpreta a Mildred Hayes, una mujer frustrada e indignada ante la incapacidad de la policía local de hallar al asesino de su hija.

Mejor actor, apuesta casi unánime

Solo hay otra categoría en la que el favorito es aún más claro que en esta que nos ocupa, pero hablaremos de ella más adelante.

Apostar por Gary Oldman como ganador del Globo de Oro al mejor actor protagonista es una inversión casi segura.

Oldman logra transformarse en Winston Churchill en la película Darkest Hour que, a diferencia de lo que parecía hace unos meses, no ha recibido menciones en otras categorías.

Si Gary Oldman no obtiene el Globo de Oro por su interpretación de Winston Churchill, será la sorpresa más grande de la noche. / BBC

Chile, ¿este año sí?

El país sudamericano repite este año entre las nominaciones a mejor película de habla no inglesa.

"Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio, llega al domingo con bastantes probabilidades de alzarse con el Globo de Oro.

La propuesta de Lelio es valiente. La película narra la dramática situación en la que queda Marina, una mujer transexual que tiene que hacer frente a los prejuicios sociales e institucionales, tras la muerte del hombre que ama.

La chilena Daniela Vega protagoniza "Una mujer fantástica", nominada a mejor película de habla no inglesa. (Foto: IMDB) / BBC

La alemana In the Fade, de Fatih Akin, y la camboyana First They Killed my Father, de Angelina Jolie, son sus principales contrincantes.

La comedia favorita del público

Los Globos de Oro hacen una distinción entre drama y comedia o musical que no siempre deja contentos a todos.

Este año, la decisión de nominar Get Out (conocida como "¡Huye!" en América Latina y "Déjame salir" en España) en la categoría de comedia ha sorprendido a más de uno.

Si bien la película dirigida por Jordan Peele es una sátira, el tema que pone sobre la mesa es el racismo y, para algunos sectores de la crítica, encaja mejor como drama que como comedia.

La joven actriz Saoirse Ronan realiza un excelente trabajo en "Lady Bird". (Foto: IMDB) / BBC

En cualquier caso, pese a las opciones que tiene Get Out, nos inclinamos por Lady Bird, de Greta Gerwig, que por un tiempo obtuvo una puntación perfecta en el reconocido sitio de críticas, Rotten Tomatoes.

Además, su joven protagonista Saoirse Ronan es también favorita para conseguir el Globo de Oro a mejor actriz de comedia, aunque Margot Robbie podría dar la sorpresa gracias a su aclamada interpretación de la patinadora Tonya Harding.

En cuanto a las interpretaciones masculinas en comedia o musical, la pelea está entre James Franco, por The Disaster Artist, y Daniel Kayuula por Get Out, con una ligera ventaja de este último.

La sátira "Get Out" está nominada como mejor comedia pero muchos críticos aseguran que debería estar en las categorías dramáticas. (Foto: IMDB) / BBC

El premio más claro

Si antes decíamos que la apuesta por Gary Oldman era casi segura, ahora sí nos encontramos ante un premio que es muy difícil que se le escape a la favorita.

Hablamos de Coco, la película de Disney Pixar que aspira a ser elegida la mejor película de animación.

En unos Globos de Oro muy disputados, el premio para la película de Disney Pixar "Coco" es una de las apuestas más seguras. (Foto: IMDB) / BBC

Series en femenino

Los Globos de Oro reconocen también los mejores trabajos en el campo de la televisión.

Este año, muchas de las nominadas tanto en la categoría de drama como la de comedia son nuevas y el elemento común que más llama la atención es el protagonismo que tienen las mujeres en muchas de ellas, especialmente entre las favoritas.

Así, entre las series dramáticas es difícil que se le escape el galardón a la inquietante The Handmaid's Tale ("El cuento de la criada").

Entre las comedias, destaca la recién estrenada por Amazon, The Marvelous Mrs. Maisel, seguida de cerca por la también novedosa SMILF. En ambos casos, los papeles principales corresponden a mujeres.

La miniserie de HBO "Big Little Lies" confía en repetir el gran éxito que protagonizó en la pasada edición de los Emmy en septiembre de 2017. (Foto: IMDB) / BBC

Sin olvidar Big Little Lies, otra historia que gira en torno a un grupo de mujeres y que en la categoría de series limitadas domina a todas las demás con seis nominaciones.

¿Cuáles son tus favoritos?

