PUBLIMETRO entrevistó al fotógrafo y editor de fotolibros Santiago Escobar-Jaramillo, miembro fundador de 20 Fotógrafos y Colectivo+1; editor de Raya Editorial y AñZ y X-Photographer para Fujifilm Colombia. Ha publicado los libros ‘Lucía’, con la editorial Inframundo; ‘Patria o Muerte´, con La Luminosa y ‘Colombia, Tierra de Luz’, con la Universidad de Caldas. También ha autopublicado ‘Elefante Blanco’, ‘Ruína y Chos Piangua’, entre otros. Escobar-Jaramillo contó cómo será el taller de edición de fotolibros que dictará en Cartagena. “Crear un fotolibro es verlo como una película, pero en imágenes”: Santiago Escobar-Jaramillo.

¿Cómo comenzó su carrera en la fotografía?

La fotografía comenzó como una casualidad en mi vida. Me enviaron al Ejército de Colombia en el Sinaí, en la Fuerza Multinacional y Observadores MFO. Ya allí estaba inmerso en la fotografía y haciendo intervenciones con mi serie de ‘Soldaditos’. Mi función era ser fotógrafo y comencé a aprender. Nunca antes había tomado una cámara y eso me abrió un nuevo mundo, para verlo con otros ojos y vivirlo. Después regresé a Colombia y estudié arquitectura. Mientras estudiaba esa carrera, mis proyectos estaban muy vinculados al arte y la fotografía. Cuando me gradué, decidí estudiar una maestría luego de obtener una beca de Colfuturo en Fotografía y Culturas Urbanas en Goldsmiths College, de la Universidad de Londres. Regresé a Colombia y comencé a trabajar en Villegas Editores, esta gran editorial de libros de fotografía en gran formato. Estuve allí cinco años, viajé por todo el país, varias veces haciendo fotografías, y también me metí de lleno en el diseño y la edición hasta que me independicé y seguí haciendo proyectos, talleres y mis propios fotolibros. Elaboré títulos como ‘Lucía’, ‘Elefante Blanco’, ‘Patria o muerte’ y ‘Colombia, Tierra de Luz’ y eso me dio la confianza y el criterio para editar libros. En los últimos dos años, con mi editorial Raya, me he dedicado también a editar libros de otros autores.

¿Cómo será la dinámica del taller que dictará en Cartagena?

El taller que dictaré en Cartagena se titula ‘Edición y Construcción en Maquetas de Fotolibros’. Será una semana de teoría, aprendizaje y mucho trabajo manual para que cada uno de los participantes pueda tener su material fotográfico, de imágenes o de archivo, editado y organizado en una secuencia para construir una maqueta de fotolibro. Esas maquetas les pueden servir para conocer su trabajo como un objeto físico de libro y para buscar becas, financiación, concursos o ilusionarse con la idea de publicar sus propios fotolibros. La idea de las maquetas la aprendí en arquitectura y se trata de tener una apreciación más cercana de lo que es un proyecto que se piensa finalizar. En ese sentido, las maquetas son universos muy bonitos, una nueva forma de entender el trabajo, porque una cosa es verlo en la pantalla del computador, con los negativos que tienes y que has hecho como fotógrafo, y otra muy diferente es verlo como una narración. Crear un fotolibro es verlo como una película, pero en imágenes. Es un producto que se lee como una novela en la que las imágenes cargan el peso de la historia y la narrativa, que dependerá del ritmo, los saltos, los silencios, las secuencias, cómo se agrupan las imágenes, si llevan textos o no, el formato y el material. Todo eso es lo que vamos a hacer en el taller, en el que también veremos muchas referencias, porque voy a llevar una maleta llena de fotolibros para hacer ejercicios de análisis sobre cómo están editados, diseñados, lo que transmiten y cómo se entienden estos proyectos.

Santiago Escobar-Jaramillo

¿Cuáles son los libros que más recuerda en su elaboración?

El primero que hice fue ‘Elefante blanco’ en La Guajira, en un proyecto que desarrollé en Maicao, inspirado por los matabueyes abandonados hacia el Cabo de la Vela. Un ‘elefante blanco’ es una construcción que ha sido abandonada, ya sea por la corrupción, la planeación o el mal uso y esa región estaba llena de elefantes blancos. Entonces inicié ese proyecto para denunciar, criticar o reflexionar sobre esta problemática tan presente no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Para ese trabajo cubrimos los matabueyes con lonas blancas y lo concebimos como una caja de concreto que contiene un libro delgado con la lona. El resultado final fue muy interesante y recibió reseñas muy importantes, lo cual me dio confianza para seguir con los fotolibros. Otro proyecto que aprecio mucho es ‘Colombia, Tierra de Luz’, publicado por la Universidad de Caldas, en el cual participaron varios escritores y un equipo de trabajo muy grande. Este libro recoge 10 años de mi obra con víctimas de la violencia y el desplazamiento forzoso en Colombia y muestra cómo estas familias y comunidades participan en actos lumínicos y de reparación simbólica.

Después de haber publicado ‘Colombia, Tierra de Luz’, ¿cómo ha visto el desarrollo del conflicto armado en el país?

Lo triste es que no somos capaces de pasar la página de la violencia, la paz siempre va a ser una utopía. La paz puede que les llegue a unas personas o familias, pero luego a otras les llega la guerra. Tenemos los desplazamientos en Ituango y mantenemos un ciclo violento porque siempre hay intereses económicos, políticos y sociales que no permiten que haya una paz duradera y estable. El libro es importante y necesario porque estos pequeños actos simbólicos nos recuerdan que todavía podemos soñar con esa paz, que podemos brindarles tranquilidad a nuestros corazones y que podemos llevar en la memoria que hay que creer en la paz, la reconciliación y la reparación. Las víctimas del conflicto, por más tristeza y dolor que aún sientan, están dispuestas a que no haya más violencia. Muchos quieren perdonar, exigen justicia y reparación, pero, al mismo tiempo, no desean seguir en el ciclo de violencia y ese es uno de los mayores aprendizajes del libro y del proyecto.

¿Cuáles son las exposiciones que más recuerda en las que ha podido mostrar su trabajo?

Una de las exposiciones que más recuerdo fue en el David Rockefeller Center for Latin American Studies en Harvard, donde expuse ‘Colombia, Tierra de Luz’, y otra fue en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en Buenos Aires, el cual fue un espacio muy importante, porque se trata de un lugar para la memoria sobre la tortura. Fue clave estar allí para enviar el mensaje de ‘Colombia, Tierra de Luz’; recuerdo que cuando estaba haciendo una entrevista ahí, alguien apagó la luz y quedamos en la oscuridad; otra persona encendió su celular y al, hacerlo, se iluminaron las fotografías y como el proyecto era lumínico y tenía que ver con la luz como reparación, elemento visual y espiritual, decidí hacer así la exposición, a oscuras, y que el público tuviera que prender sus celulares o unas velas para poder recorrer las fotos, fue una experiencia muy bella.

¿Cuál ha sido el más reciente libro que ha publicado?

El último publicado fue ‘Verde’ de Federico Ríos, en el cual Federico da su mirada particular sobre los últimos 10 años de las Farc en ese proceso de la guerra a la paz y de la selva a la ciudad; es un documento histórico también importante para la memoria del país y de ese proyecto han salido dos ediciones, todas vendidas. ‘Verde’ ha generado mucho interés en la gente, porque nos muestra otra cara de lo que somos y es importante reconocernos como iguales a pesar de las diferencias y, en ese sentido, eso puede contribuir a la reconciliación.

Mayores informes taller fotolibro:

Para inscribirse en el taller de fotolibros en Cartagena, comunicarse vía Instagram con la cuenta @workshopsdocumental o al WhatsApp +57 3153862492.