Juez envió a Emilio Tapia a la cárcel en Bogotá por caso de Centros Poblados

A la cárcel fue enviado el contratista Emilio Tapia, al ser cobijado con una medida de aseguramiento intramural por el juez 53 de control de garantías de Bogotá, dentro del escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados.

La medida también ordena el traslado de Luis Fernando Duque, representante legal del consorcio, y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros.

La defensa de Tapia solicitó su reclusión en el batallón Vergara y Velasco, de Malambo, y en su lugar el togado los envió a la cárcel La Modelo de Bogotá.

Durante la audiencia, el Juez 53 dijo que aquí no hay ninguna comparación entre el proceso de Álvaro Uribe y este caso en el que están involucrados Tapia, Duque y Laverde, como había argumentado la defensa.

“Si no les importó dejar a la gente sin internet, a la gente me refiero a los niños, a las personas analfabetas que son los que nos traen la papa todos los días acá a la casa, no se les brindó eso, entonces ¿qué podríamos esperar si no les importó?”, dijo el funcionario judicial.

Dijo que este caso es idéntico a otros casos, pero este conocido por ese despacho es el más grave de todos. “En todos hubo medida de aseguramiento”, anotó.

Además resaltó que en la audiencia, el juez dijera: “Las consecuencias es que ese dinero se perdió, se desapareció y a quién se lo entregaron, pues todos sabemos a quién se lo entregaron”.

Sostuvo que al hacer un diagnóstico- pronóstico de los procesados, afirmó que “cuando usted va al médico y le dice que le duele la cabeza, él le pregunta si se cayó de chiquito o algo así. Esos son los antecedentes. Asimismo es en estas audiencias. Evidentemente el diagnóstico del señor Tapia es nefasto por todos los antecedentes que tiene, disfrutando de beneficios carcelarios y encima otra vez enrolado en la defraudación más grande que este estrado judicial ha conocido. Y el pronóstico no es el mejor, por las sentencias condenatorias de las que es titular”, concluyó el juez.

