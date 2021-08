El talento barranquillero le está apostado por llevar la pasión del fútbol y el amor por el equipo tricolor a los Estados Unidos, liderando los eventos deportivos con el apoyo de la Federación Colombiana de Fútbol. Dos barranquilleros lideran eventos deportivos de fútbol en Estados Unidos.

“Muy orgullosos de ser colombianos y muy orgullosos de ser barranquilleros. Los barranquilleros nos acercamos mucho a todo el caribe, somos como los cubanos, como los de República Dominicana, como los puertorriqueños y somos los latinos los que estamos en este momento liderando empresas como esta; hay mucha población latinoamericana en la Florida y esto nos facilita la comunicación”, dijo Andrés Barrero representante de BlackTower.

Por primera vez, serán los encargados del encuentro internacional de fútbol entre el club Pachuca de México y el Olimpia de Honduras, en el estadio de David Beckham en Miami.

Ellos son Andrés Barrero y José Torrenegra son los representantes de la Agencia BlackTower, compañía que nació para la realización de eventos propios. Es así, como de la mano de la Federación Colombiana de Fútbol realizaron los encuentros amistosos FIFA de la selección tricolor: Colombia Vs Venezuela en Tampa -Florida, Colombia Vs Brasil en Miami, Colombia vs Ecuador en Nueva York y Colombia Vs Francia en Europa.

“ Para lograr desarrollar eventos de calidad en otros países hay que tener paciencia, tener contactos, haber demostrado que se es capaz de lograr shows exitosos en nuestro país, para que otros crean en ti, en tu empresa; nosotros teníamos experiencia reciente en conciertos de impacto en nuestra ciudad y en nuestro país como: Mercurio y Magneto, los shows de Gianluca Bacci, giras nacionales e internacionales con artistas colombianos, y esto nos permitió la entrada de esta manera a la Florida”, explicó José Torrenegra.

5 de septiembre: Pachuca vs Olimpia en el estadio del Inter Miami CF

BlackTower Agency tiene la exclusividad del uso del estadio de David Beckham en Miami, en donde por primera vez se realizará un encuentro deportivo internacional, que convocará a la población latina en EE.UU. el partido será entre el club Pachuca de México, que tiene entre su nómina al centrocampista colombiano Yairo Moreno y el Olimpia de Honduras. Con aforo al 100%, el escenario deportivo está habilitado para recibir a 18 mil personas, el domingo 5 de septiembre a las 6 p.m.

Estos dos barranquilleros a quienes los une, desde hace muchos años, la pasión por la música y el fútbol, serán también encargados de la próxima final de la Superliga-Dimayor que se llevará a cabo en la ciudad de Miami.

