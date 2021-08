Este anuncio es dado a conocer este sábado. Entregan 1800 millones para resolver crisis de Transmetro en Barranquilla.

Los bancos les giraron el pasado jueves 1.800 millones de pesos a los operadores de Transmetro, Sistur y Metrocaribe.

Sin embargo y pese al abono estos siguen sin reanudar el servicio, que ya completa este sábado cinco días de suspensión en Barranquilla.

Además, les entregaron 400 millones del Fondo de Estabilización Tarifaria.

Todos esos recursos fueron conseguidos por intermediación del Distrito.

Por ello se ha abierto una mesa de diálogos con estos transportadores para resolver esta crisis este fin de semana.

Se espera que el martes se reanude el servicio en la capital del Atlántico.

Dineros del FET

Cada vez que un barranquillero usa un bus particular paga 260 pesos para aportarle a la tarifa de Transmetro, y con eso se solventa la crisis de Transmetro.

“Como estábamos en pandemia y había bajado mucho el número de personas usando el bus, les dijimos ‘no aporten al FET’. Este año volvimos a arrancar y les dijimos que aporten 100 pesos y subimos la tarifa para que no les costara más, que esos 100 pesos salieran de un incremento tarifario. Pero este año no se han hecho los aportes adecuados a ese fondo y por eso están faltando entre 4 y 5.000 millones de pesos. La plata que está faltando no la han pagado los transportadores”, dijo el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo.

Para el mandatario, si los transportadores hubieran hecho los aportes -que corresponde a dineros públicos- no estaría en crisis el sistema.

Derivado de esa situación, cursan demandas civiles y penales contra aquellos que no tienen voluntad de girar los aportes.

“Tenemos que volver a un FET de 200 pesos, y que sea pagado por los operadores grandes del Transporte Público Colectivo, en el que la mayoría son socios de Transmetro. Ahí estamos dispuestos a aportar los famosos $10.000 millones de pesos adicionales, pero poco a poco, mes a mes, viendo que se cumplan los compromisos, y que al mismo tiempo veamos que se mejora la calidad del servicio para el usuario, con unos buses que mejoren en su calidad de mantenimiento, y nos den para llegar hasta el momento en el cual hagamos la integración tarifaria y podamos tener buses nuevos en toda la ciudad de Barranquilla”, concluyó el alcalde.

