Galería: joven astrofotógrafo colombiano captó el paso del cometa Neowise en Suiza

☄️ EN LA BÚSQUEDA DE NEOWISE ☄️ 👇🏼⠀ ⠀ Primera vez que capturo un cometa con mi lente y primera vez, de hecho, que descubro la magia de la Astro Fotografía⠀ ⠀ Y no es cualquier cometa, veamos porqué: ⠀ ⠀ 💧 El cometa tiene alrededor de 13 millones de piscinas olímpicas de agua ⠀ ☄️ Tiene 5 kilómetros de largo ⠀ 🏃‍♂️ Transita a una velocidad de 231.000km/h ⠀ 📅 Podrá ser visto dentro de 7.000 años ⠀ ⠀ Cuantas cosas pueden pasar en 7.000!!! años!!! 😅⠀ ⠀ Esta fotografía fue tomada en el punto más alto de la cordillera del Jura. Hay un video sobre este lugar en mi canal de Youtube 🎬 ⠀ ⠀ PS: hay un nuevo video tutorial en mi canal en donde les enseño a hacer TIMELAPSES a partir de fotografías. El link del video lo encuentran aquí en mi perfil