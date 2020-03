Con estudios listos y un terreno a la vista: mudar el Zoológico es una prioridad en Barranquilla

El Zoológico de Barranquilla cumplirá 67 años con la proyección de un traslado y la construcción de nuevas instalaciones que serán el hogar de más de 600 animales que han llegado a la institución a través de autoridades ambientales del país, producto del tráfico ilegal de especies silvestres, cada día más creciente en Colombia, o por medio de intercambios con zoológicos nacionales e internacionales.

Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2017 fueron incautados 23.605 animales, muchos de los cuales fueron sacados de su hábitat para ser vendidos en el exterior y otros terminan en algunos zoológicos colombianos debido a que muchos de ellos no son aptos para reintegrarse al medio silvestre debido a la pérdida de sus habilidades naturales.

Desde hace más de dos años comenzó a gestarse el proyecto de mudanza del Zoológico de Barranquilla. Este proceso está siendo apoyado por la oficina de Puerta de Oro, una entidad descentralizada de la Alcaldía de la capital del Atlántico.

“Ya se nos hace muy difícil crecer aquí, así como mejorar el bienestar animal y la experiencia del usuario en estas dos hectáreas. Si el Zoológico no se muda tendremos serias probabilidades de desaparecer”, dijo a PUBLIMETRO Farah Ajami Peralta, directora ejecutiva de la Fundación Zoológico de Barranquilla.

Un equipo interdisciplinario del Zoo, con el acompañamiento de firmas externas, han liderado previamente la totalidad de los estudios de la mudanza de esta entidad. Esta información fue entregada el año pasado a las oficinas de Puerta de Oro. “Presentamos la información luego de identificar los espacios más idóneos para el traslado, de acuerdo con estudios de mercado que realizamos, porque nosotros dependemos de las entradas y necesitábamos identificar un lugar a donde el público de Barranquilla quiera asistir”, explicó Ajami.

Fue así como la escogencia del predio ideal se hizo a través de estos estudios de mercado y de georreferenciación, al igual que hacen las grandes cadenas de almacenes, para ubicar sus puntos en la ciudad. Se identificaron dos predios uno ubicado en la 46 con circunvalar que cuenta con 12 hectáreas y el segundo denominado predio mayor Altamira que está entre los límites de Barranquilla con Puerto Colombia en inmediaciones al peaje de Los Papiros que ofrece 554 hectáreas.

“Por proyección de crecimiento nuestra junta definió que era mejor el segundo porque recibiremos una parte de estas tierras en donación, que son propiedad de Bavaria a cargo de la familia Santo Domingo.”, detalló la directora.

En este terrero el zoológico espera intervenir entre 20 a 30 hectáreas como un área de amortiguación para que los animales puedan acceder a amplios espacios, que el público pueda interactuar con la naturaleza y que este lugar se convierta en una reserva natural de la sociedad civil a futuro contra la contaminación de la ciudad con un proyecto macro y de gran impacto ambiental.

Diseño participativo

Según explicó su directora el concepto de diseño del nuevo zoológico está siendo adelantado con la firma internacional PJ Architects (PJA) que cuenta con amplia experiencia en zoológicos con o sin recursos, prestan facilidades con la búsqueda de financiación y además desarrollan unidades de negocios que puedan aportar para la generación de ingresos.

Esta firma ha sido la encargada de desarrollar proyectos como el Disney's Animal Kingdom, el Zoológico de Australia, Zoológico de Doha y en Latinoamérica han trabajado en Guyana, en Panamá y en Chile. “Conocen hasta las plantas que hay que sembrar porque hay tipos vegetales que son tóxicos para los animales”.

Semanalmente algunas plantas del zoológico deben ser renovadas porque animales como iguanas y pavos reales que pasean orondos por sus senderos también se consumen parte de la capa vegetal.

Todos aportamos

El concepto de diseño del nuevo zoológico de Barranquilla se realizó a través de la participación del público y las ideas salieron de diversos estudios etnográficos con niños y adultos con el principio de ‘design thinking’ que se enfocó en la demanda y no en la oferta. “Queremos que sea un zoológico intuitivo y que no estuviera diseñado por expertos en temas de taxonomía, áreas geográficas o ecosistemas porque pensamos que hay que educar a la gente y no queremos hacer un zoológico para “expertos” sino crear un diseño que sea fácil, intuitivo y que la gente genere esa conexión emocional”, resaltó Ajami.

Actualmente se encuentran desarrollando el Plan Maestro de Diseño en el cual la firma constructora pasará un primer presupuesto que está en discusión. Este proceso demora tres meses y es un diseño inicial de la narrativa que tendrá el nuevo zoo. El diseño total demorará año y medio completando cinco fases. “Debemos ir afinando números para saber cuánto costará el proyecto”.

Entre los diseños se elaboró un Plan de Colección que es desarrollado por todos los zoológicos en el mundo y que incluye todo lo que albergaría el nuevo Zoo, en este también se dará prioridad a las especies nativas y amenazadas del Caribe colombiano, como es el caso actual del Zoológico de Barranquilla, que en este momento cuida 100 especies nativas de Colombia y 130 exóticas.

En detalle

El Plan de Colección elabora una lista de animales por especie que depende de su estructura social. En el zoo viven animales solitarios, en grupo o por parejas, así como el número de hembras y machos. De allí se calcula el espacio por especie y las distancias que requieren los animales para desplazarse. En total serán 6 hectáreas que pertenecerán a un zoológico mediano con los estándares internacionales y con 20 o 30 hectáreas para amortiguación natural. Se estima un valor de 3 millones de dólares por hectáreas teniendo en cuenta que unos ecosistemas son diferentes entre una especie y otra y se intervendrán 30 hectáreas. “No existe un proyecto en Colombia como el de nosotros con el cual nos podamos comparar”, destacó Ajami.

Estas iniciativas están en la fase de ser incluidas en los planes de desarrollo distrital y departamental en 2020.

“La administración actual está apoyando el proyecto de reubicación a cargo de Ricardo Vives y ellos ya designaron a una persona del equipo en Puerta de Oro. Este proyecto cuenta con un plus porque tenemos toda la información a disposición y los estudios”, puntualizó la directora.

Disminución de las visitas

En este momento se hace necesario mudar el zoo porque en cinco años las visitas se han disminuido. En 2019 se recibieron 240 mil visitantes y en años anteriores llegaron a más 300 mil visitantes. “Los visitantes han disminuido por los planes gratuitos que ofrece la ciudad. Existe la competencia con el Malecón, los parques y los centros comerciales por eso vemos con inminencia la mudanza porque necesitamos expandir nuestra oferta y no podemos hacerlo por el espacio tan reducido que tenemos”, concluyó Ajami.

La frase: "Si el Zoológico no se muda tendremos serias probabilidades de desaparecer", Farah Ajami Peralta, directora ejecutiva de la Fundación Zoológico de Barranquilla.

La cifra: El zoológico alberga a más de 600 animales en Barranquilla.