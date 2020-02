Esta fue la respuesta de la Reina del Carnaval a los reclamos de Andrea Valdiri

Luego de una lluvia de críticas que recibió esta mañana la reina del Carnaval de Barranquilla, Isabella Chams por las quejas de la bailarina Andrea Valdiri, quien denunció que no la habían dejado desfilar en la Noche de Guacherna, la soberana de las fiestas en Barranquilla, le respondió a ella y a sus fans en redes.

"Hoy me desperté feliz por mi noche de Guacherna, la que tanto me había soñado toda mi vida, pero no pude evitar entristecerme después por unos mensajes y yo solo les he querido decir que durante estos seis meses, lo único que he hecho es hacer realmente que este Carnaval sea "pa que lo viva la gente". Yo quiero que todas mujeres brillemos por igual y seamos las mejores. Los que me conocen saben que quiero que todas las mujeres brillen más y más", dijo la reina.

Isabella explicó que habló por teléfono con Andrea Valdiri para dialogar sobre el tema y en esta conversación ella le dejó claro que como soberana "no tuvo nada que ver " con los tropiezos que tuvo la bailarina y su show en la Guacherna.

La mañana del sábado Andrea Valdiri envió un video en sus redes sociales quejándose porque los organizadores de la Guacherna la hicieron esperar durante cuatro horas para que su comparsa saliera en uno de los desfiles más esperamos del Carnaval de Barranquilla. La figura pública aseguró que una de las razones de su retraso se debió a que la organización no "quería que ella opacara a la reina". Finalmente, la influenciadora, salió en el recorrido pero hacia el final de la noche, cuando la Guacherna había terminado.

Sus fans la esperaron en el público y se quejaron por su ausencia.

Sin embargo, en redes se ha generado un debate porque, al parecer, otra de las razones de la demora en la salida de la comparsa, se debió a que en uno de los trailers de Valdiri, estaba expuesta una publicidad del patrocinador de varios metros, por encima de lo autorizado en el desfile para los logos publicitarios.

De todas formas, la reina y Andrea decidieron dialogar y anunciaron que tendrán juntas una sorpresa para sus seguidores.

Como lo he hecho siempre, aquí estoy para hablar con ustedes. Admiro profundamente el talento de nuestros hacedores, de nuestras mujeres, de nuestros artistas, de nuestra gente. Porque ustedes son los verdaderos protagonistas del #Carnaval2020. pic.twitter.com/jqio8C6GRh — Isabella Chams Vega (@isabellachams) February 15, 2020

Lea también: