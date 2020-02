Músicos denuncian que Acinpro no les ha cancelado 7 meses de sus regalías, su gerente responde

Alrededor de veinte músicos socios de Acinpro se reunieron en rueda de prensa, este martes, en Barranquilla, con el fin de exigir mejorar los beneficios que tienen con la sociedad y hacerlos cumplir a nivel colectivo.

“Hace siete meses que no nos cancelan nuestras regalías semestrales y estamos a la espera que el dinero llegue a nuestras cuentas”, aseguró a PUBLIMETRO el cantautor vallenato Marcos Díaz.

PUBLIMETRO se contactó con el gerente de Acinpro Antonio Montoya en Medellín donde, vía telefónica, confirmó que el pago de seis meses de regalías se realizó en el mes de enero de 2020.

“Eso no es cierto ya se pagaron las regalías en los meses de marzo, julio y distribuimos de julio a diciembre. En enero las regalías ya fueron distribuidas. La noticia es que esperamos distribuir las regalías cada cuatro meses. Me parece extraño que de 5854 artistas afiliados a Acinpro las delegatarias en Bogotá, Cali y Medellín están perfectas y salgan unos 20 o 25 artistas en Barranquilla a quejarse y sobre todo en época de elección de las asambleas regionales”, afirmó Montoya.

Sin embargo los artistas reunidos insistieron que el dinero de siete meses de recaudo de su músico no llegó a fecha del 29 de enero del 2020.

¿Qué dicen los artistas?

En la mesa principal estuvieron los artistas Nando Malo, Horacio Escorcia, Pedro Tapias, Manuel Palmera, Eduardo Lora, Marcos Díaz, Jorge Valbuena y Joche Zuluaga, entre otros y en el público participaron Esteban Chiche Ovalle, Edgar Morillo, Álvaro Molina, Ángel Cantillo, Guillermo Sarmiento, Alberto Beto Camacho, Navin Cantillo y Delfo Ballestas exponiendo los inconvenientes que han tenido con la entidad.

“Las liquidaciones que nos llegan dan pena y queremos que la opinión pública en Colombia lo sepa. Nos quitaron la salud, no tenemos salud y no dieron explicaciones del por qué. Todos tenemos nuestros derechos. Si uno quiere hacer una obra en la casa tiene que enviar el certificado de un interventor, de un arquitecto, certificado de suelos. En cambio, entre ellos, los disqueros, se hacen unos a otros préstamos de miles y miles de millones y nadie dice nada. Cada día Acinpro recauda más dineros. Ahora para que una persona ingrese a Acinpro tienen que pagar un millón de pesos y nosotros estamos desprotegidos”, agregó Díaz.

Durante el evento estuvieron representantes en Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar, La Guajira, Córdoba, Sucre y el Urabá Antioqueño. Hicieron público su inconformismo por las liquidaciones que se les vienen haciendo.

“No tenemos pensión, no tenemos salud, no tenemos riesgos laborales y eso es lo que estamos denunciando. Cada vez que hay una calamidad en la música hay que recoger dinero para enterrar al músico y eso da pena. Vemos al maestro Adolfo Echeverría que recaudó miles y miles de millones que murió en la inopia, enfermo, con una casa que le donaron, en unas condiciones lamentables y hay muchísimos artistas que sufren por lo mismo y tenemos unos auxilios exequiales realmente muy pobres”, resaltó Nando Malo, exponente de la música tropical.

“A Acinpro no les interesa que la sociedad sepa lo que nos está pasando, porque cuando no seamos productivos no tendremos derecho a una salud y a una pensión. Debemos luchar por una pensión digna, una salud digna y contar con una parte exequial, que es muy importante y que Acinpro responda por nuestros gastos, que con el recaudo nos lo hemos ganado con mucha anticipación. El 99 por ciento de las canciones de Carnaval que suenan en Barranquilla y en toda la costa las han grabado estas manitos y cuando van a ver las regalías, eso es una pobreza. Siento que yo soy uno a los que les están “dándole por la cabeza”. Queremos que nos paguen las regalías dignas que nos merecemos”, destacó el maestro Pedro Tapias Reales.

El músico y acordeonero Eduardo Lora, también se unió a la protesta, por lo que aseguró defenderá sus derechos como artista.

“Cuando nosotros terminamos nuestra etapa productiva quedamos realmente desprotegidos, porque nunca hemos cotizado pensión, no nos cobija la salud y lo único que tenemos de Acinpro son unos auxilios exequiales y están esperando que uno se muera para poder acceder al auxilio. No tenemos dolientes, las normas no son benévolas con nosotros. Somos pagadores de impuestos, igual que toda la sociedad, con la diferencia que no tenemos una regularidad laboral y esa nuestra lucha para que los dineros de Acinpro sean distribuidos equitativamente”, contó Lora.

Criticaron que se realizan al año reuniones en las diversas regiones, en las cuales se gastan millones en “viáticos” y “rifas”, dichas reuniones consideran que son necesarias. “Lo que queremos son unas buenas liquidaciones”, advirtió Manuel Palmera.

“En mi caso existe una partida de auxilio para los artistas y me fracturé una pierna. Me mandaron de Acinpro 300 mil pesos que eso es lo que me cuesta una terapia en una semana y quedé incapacitado tres meses para tocar, entonces no entiendo cuáles son los beneficios”, contó el acordeonero Joche Zuluaga.

En la reunión también se discutió si deciden retirarse de la entidad o crearán una nueva que los cobije como músicos. Para ello pedirán convocar a una asamblea extraordinaria en tres meses para proseguir con el proceso de la separación de la organización.

¿Qué dice el gerente de Acinpro?

En diálogo con PUBLIMETRO el gerente Antonio Montoya desmintió las denuncias que realizaron los músicos.

“Desde hace seis años Acinpro ha entregado beneficios sociales, medicina prepagada, EPS, seguro de vida por un valor de más de 18 mil millones de pesos a nuestros artistas colombianos, nos hemos encargado de su manutención en casas geriátricas y demás para el bienestar de ellos y sus familias. Hemos entregado beneficios sociales por más 161 mil ochocientos millones de pesos. Todo está registrado en nuestras actas y la cuenta de cada artista está registrada en cada banco”.

Destacó que Acinpro es una entidad, que en el país ni en el mundo, ha tenido algún tipo de investigación y que su sistema contable es de última generación.

“En seis años hemos entregado 180.130 millones de pesos en bienestar social a nuestros afiliados, estamos monitoreados por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Nuestro único fin es dignificar a nuestros artistas. En seis años Acinpro es una sociedad reconocida como las mejores en el mundo. Nosotros no tenemos injerencias ni preferidos con nuestros afiliados porque todo se define en las asambleas con un 50% para los productores y un 50% para los artistas. Me parece muy lamentable que ellos buscando obtener algún tipo de atención, por las elecciones a las asambleas que se aproximan, hagan quedar mal a una entidad, que los ha representado dignamente en todo, con ellos, con sus familias, con sus madres y padres en sus necesidades. Que todo esto se de por una elección y por votos diciendo mentiras y uno se basa en la verdad”, expuso Montoya.

“Nosotros hace poco estuvimos en una auditoría y ningún artista se queja. Nadie los obliga estar en Acinpro. Tenemos un ordenado sistema contable, de la real sonada de la música y entregamos bienestar social, regidos por los estatutos que ellos mismos han votado y elegido. Les hemos anticipamos beneficios y reconocemos el valor a cada uno, en vivienda, anticipos y calidad de vida del artista colombiano, por eso no tenemos ninguna investigación que hable mal de nosotros”, concluyó Montoya.

Este 5 de febrero los músicos afiliados a Acinpro en Barranquilla tendrán la octava convención de socios administrados, con el fin de elegir a los delgados a la Asamblea General Ordinaria de acuerdo al capítulo V de Acinpro, donde se discutirán estos temas.