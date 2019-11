Indagan si un policía de civil disparó al aire en medio de protesta en Barranquilla

Un incidente en el que se vio involucrado un policía vestido de civil se presentó en la mañana de este martes cuando estudiantes del SENA marchaban en Barranquilla, en protesta tras la muerte del joven Dilan Cruz Medina.

El hecho se presentó a la altura de la Vía Circunvalar con la Avenida Las Torres, en jurisdicción de Soledad.

Allí, según narró un testigo, al portal Zona Cero, el policía de civil disparó al aire, hecho que alteró la normalidad de la marcha y por lo que los estudiantes se fueron contra él, intentando lincharlo.

En defensa del policía de civil que disparó aparecieron unos uniformados que calmaron la situación.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Ricardo Alarcón Campos, ya se inició una investigación formal alrededor de los hechos. Hasta el momento no hubo captura debido a que el oficial involucrado estaba de permiso y el arma que portaba no era letal.

"Una vez conocemos el hecho, las verificaciones que hemos hecho son: primero, ya se tiene identificado el policía, se trata de un uniformado adscrito a la URI de Soledad. Segundo, el oficial se encontraba con un permiso especial de estudio y en ese momento se trasladaba desde la ciudad de barranquilla hacia el municipio de soledad", confirmo que el hombre había quedado bloqueado en el trancón que generó la manifestación.

Según el general Alarcón, el oficial había sigo hostigado por varias personas encapuchadas en la manifestación, por o cual amagó con sacar el arma que guardaba en la pretina del pantalón y que, asegura, funcionaba a base de gas.

"Es un arma que no está reglamentado y lo tienen incluso particulares y el manifiesta que como no estaba de servicio lo usa para su defensa personal. Él manifiesta que no alcanzo a dispararla, es enfático en que se vio intimidado por personas que se encontraban encapuchadas".

El general también se refirió al video del cartucho que en apariencia había sido disparado por el oficial. Está atento a que las personas que hallaron este material lo entreguen para confirmar si el cartucho pertenecería al arma del agente.

"También quiero dejar claro que llevamos más de 30 marchas en Barranquilla desde los últimos cuatro días y hemos sido respetuosos con los estudiantes. No hemos tenido un solo lunar que deje en tela de juicio el buen actuar de la Policía Metropolitana de Barranquilla", concluyó.