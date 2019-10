25 fogones se encienden en el Caimán del Río en Barranquilla

Publicidad



















La frase de la popular canción “se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla”, se ha convertido en una realidad con la llegada del nuevo mercado gastronómico El caimán del río que llegó para quedarse a las orillas del Magdalena en el Gran Malecón.

“Los mercados gastronómicos son una tendencia mundial en las grandes ciudades y queríamos ofrecer esa opción para los visitantes. Las personas van a poder interactuar con el alimento y las personas que lo cocinan frente a ellos”, dijo a PUBLIMETRO, Álvaro Boom, gerente del Mercado Gastronómico.

Son un total 25 restaurantes dispuestos en una inmensa estructura con grandes ventanales que ocupan más 300 metros en el Gran Malecón. El lugar tiene como atractivo el río Magdalena que es su paisaje central. En la primera fase hay 17 fogones operando y para comienzos de noviembre estarán 22 cocinas habilitadas. Esperan finalizar el año con 25 restaurantes funcionando bajo el mismo techo para completar un cien por ciento la operación en este lugar turístico.

“Caimán del río desea promover un renacer de la cocina de inmigrantes porque siempre en Barranquilla encontrarás una deliciosa oferta con cocina asiática, italiana, mexicana y naturalmente la libanesa, árabe y criolla. Muchos de los emprendedores que han traído estas cocinas también comparten las recetas que por mucho tiempo y generaciones han prevalecido por sus ancestros heredadas de abuelos a padres y a hijos. Muchos dicen que este plato “me quedó justo como lo hacía mi abuelita” y eso lo podrán disfrutarlo los comensales”, resaltó Boom.

El interiorismo fue creado por el arquitecto barranquillero José Pérez quien plasmó la fauna y flora del río como lo son las tarullas, las mariposas amarillas, las garzas, los cangrejos y, por supuesto, el caimán manifestado en varias coloridas esculturas dispuestas en todo el lugar como el butifarrero, la palenquera, el aguatero, entre otras. La misma arquitectura del lugar asemeja a la gran boca de un caimán abierta.

El lugar contó con 10 meses de adecuación representando en sus espacios la alegoría de la vida del caimán y de cómo se alimenta a la orilla del río. El recinto está dividido en dos espacios o momentos del día. El espacio “mejor al atardecer” que cuenta con una serie de terrazas al aire libre donde los visitantes pueden disfrutar de espectaculares puestas de sol con un plato fuerte de paellas, carnes, arroces o hamburguesas. En el interior pueden vivir la “La dulce espera” que está en los horarios de mañana y tarde en el cuales los comensales pueden degustar de ceviches, cafés, helados o dulces.

“Cerramos el año con el cien por ciento de ocupación en los restaurantes superando las expectativas. En cuanto a ventas a los emprendedores que creyeron en el proyecto les ha ido extremadamente bien. Hemos excedido las expectativas con respecto al modelo de negocio y queremos recibir visitantes de todo el país”, concluyó Boom.

Horarios y precios.

De 10 a.m. a 10 p.m. de lunes a jueves. Los viernes y sábados desde las 10 a.m. hasta las 12 .m. o 1 a.m. y domingo y feriados de 10 a.m. a 9 p.m. Próximamente se habilitará el horario para desayunos. Entre su interior y exterior se pueden albergar más de dos mil personas. Los precios son semejantes a una plaza de comidas de cualquier centro comercial. Las reservas para eventos privados se pueden hacer con antelación en las mismas oficinas administrativas del lugar. Estas reservas son por espacios y tienen un valor adicional.

Más turismo aéreo en Barranquilla

Otra de las celebraciones turísticas que vivió Barranquilla este año fueron los 50 años de operación de la aerolínea Copa Airlines consolidándose en la ciudad como el operador internacional con mayor oferta y frecuencias de sillas desde Barranquilla hacia Panamá y conexiones, con 2 frecuencias diarias, conectando a los barranquilleros con 79 destinos en 33 países, a través del Hub de la Américas.

“Han sido 50 años de una permanente apuesta por la internacionalización de Barranquilla y la región. En Copa Airlines estamos convencidos de que la consolidación del sector turístico debe hacerse a partir de su conectividad internacional, y eso es lo que hemos hecho”, dijo Paola Castaño, gerente Comercial Copa Airlines Colombia.

La aerolínea cuenta con una participación del mercado por encima del 80 por ciento en Barranquilla hacia Panamá, centro con más conexiones internacionales de América Latina y con un promedio de 350 salidas y llegadas diarias. Su gerente destacó las nuevas conexiones hacia Kingston en Jamaica, a varios destinos en México y una nueva ruta hacia Paramaribo en Surinam.

