“Debemos invertir en el ser humano en las localidades más pobres de Barranquilla”: Antonio Bohórquez, candidato a la Alcaldía de Barranquilla

¿Cómo propone enfrentar el tema de la seguridad en Barranquilla?

En estos 12 años Barranquilla terminó perdiendo el último reducto de paz que teníamos y se convirtió, guardando las proporciones, en una de las ciudades más inseguras y violentas. Puede que las demás ciudades están iguales, pero el caso de Barranquilla es fuera de la común, porque no se golpearon y crecieron los poderes criminales en estos 12 años. Barranquilla es una ciudad donde ha aumentado el microtráfico y la microextorsión. Circula cocaína y otros alucinógenos sin control. Las autoridades prometieron el ejército en la calle y nunca lo cumplieron. A pesar las buenas relaciones de nuestros gobernantes con el poder central no pudieron traer más jueces ni fiscales para evitar la impunidad en la justicia. Barranquilla se terminó convirtiendo en una ciudad violenta, donde como nunca antes había ocurrido, se descuartizan seres humanos, se violan niños, se desaparecen mujeres. Se olvidó al ser humano, al tejido social y se dejó de invertir en el ser humano de las tres localidades más pobres que son: Suroriente, Suroccidente y Metropolitana dónde hay muchas necesidades básicas insatisfechas. Proponemos confrontar poderes criminales y exigir más jueces y fiscales. Dotar de inteligencia y tecnología a las autoridades e invertir 10 veces más en lo que es la ‘Cenicienta’ del Distrito que es el deporte, la recreación, cultura, ciencia, tecnología y en la robótica para hacer crecer la espiritualidad humana y para el desarrollo del ser humano. Hacer procesos de ciudadanía y buen trato entre vecinos y tender puentes entre las comunidades.

¿Qué opina sobre el recaudo de impuestos en la ciudad?

Los que han gobernado la ciudad en estos doce años no han dado la pelea como corresponde para recuperar a la Triple A. La empresa de servicios públicos hoy está en peligro porque la SAE (Sociedad de Activos Especiales) no descarta la posibilidad de ponerla en venta, remate o subasta. Ese alto número de acciones nos pertenecen a los barranquilleros, fueron robadas y eso está demostrado en la Fiscalía y en los procesos judiciales. Si recuperamos la Triple A nos va a generar riquezas para bajar la presión tributaria. Hoy Barranquilla, según el Banco Mundial, es una de las ciudades más difíciles para cobrar activos, porque no se ha medido la capacidad de pago del barranquillero, para imponer tributación. Barranquilla tiene más tributos que otras ciudades del país y los cobra más caros. En la ciudad se ha disparado el impuesto predial. Las actualizaciones catastrales no son para identificar predios sino para disparar la tarifa del predial y eso viene golpeando duramente a los sectores emergentes, a la clase media y sectores populares. Cobra valorizaciones irregulares como lo hemos demostrado y denunciado a las autoridades. No notifica como corresponde. No hacen los estudios de capacidad de pago. Terminan cobrando de forma exorbitante el impuesto de Industria y comercio y eso genera el empobrecimiento de la clase media, aumento de la informalidad laboral, porque las empresas no vienen o se van. No están creando una ciudad con vocación industrial ni portuaria sino una ciudad comercial y de bienes y servicios, porque eso para ellos es un buen negocio. Los jóvenes estudian para esas áreas, hacen sus prácticas allá y tienen cadenas de trabajadores a los que no les pagan mucho. Acumulan demasiado, pero golpean a la gente. Hay que revisar el estatuto tributario y toda la tributación en Barranquilla. No habrá en mi gobierno ni una tercera ni una cuarta valorización ¿Qué voy a hacer en mi gobierno para conseguir recursos? recuperar la Triple A para tener ingresos y los contratos de concesiones deben ser revisados.

Otra de las problemáticas sin resolver en Barranquilla es el tema de Electricaribe ¿Cómo plantea enfrentar esta situación?

Entre la alta tributación, la grave e irregular movilidad en la ciudad y Electricaribe nos están negando la posibilidad de ser más competitivos y por eso estamos rezagados con respecto a otras ciudades. Electricaribe no puede un botín que pase de manos de unos timadores a unos acumuladores. Los más de 10 millones de habitantes de la costa Caribe y un número alto de consumidores de Electricaribe tenemos derecho por lo que hemos pagado, donde lo público tenga una alta injerencia. Ese servicio debe ser prestado con sensibilidad y no con voracidad. Respetando las conquistas de los trabajadores y pensionados, que son intocables. Es el momento de invertir en energías limpias, fotovoltaicas, con tarifas adecuadas para que la ciudad nunca quede a oscuras, que eso es lo que genera la inseguridad. No se pueden privatizar todos los servicios públicos sino que se deben crear acuerdos entre lo público y lo privado.

¿Qué propone para mejorar la movilidad en Barranquilla?

Hay que crear un observatorio ciudadano de la movilidad en Barranquilla. Que tenga una voz y la posibilidad de deliberar, asesorar y tomar decisiones en el marco de la constitución y la ley. Tenemos que ver para dónde van los dineros que se recaudan para comparendos y multas, que tenemos entendido que van para una concesión, por eso la obsesión de imponer estas multas. Las cámaras fotomultas y los carros tras infractores, que fueron superados en otras ciudades, representan un negocio para particulares y no han podido mejorar el problema de la movilidad. Yo prefiero acabarlos. Los retenes vuelven lenta a la ciudad. Falta pavimentar un 37 por ciento de las vías de la ciudad. Especialmente en el sur donde se crean grandes conflictos de movilidad. Organizar lo que va a ocurrir con el Puente Pumarejo y llamo la atención sobre esto. El puente viene con seis carriles y cuando bajen los carros se van a encontrar con cuatro carriles y la mitad del parque Simón Bolívar. No podemos sacrificar el parque, pero debemos hacer unos entramados viales que permitan unas vías alternas para que el tráfico no se obstruya en esa obra.

La frase: “Necesitamos traer más jueces y fiscales para evitar la impunidad en la justicia en Barranquilla”.