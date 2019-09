"Desde el arte todos somos iguales ante un lienzo en blanco”: Gusti, ilustrador invitado a LIBRAQ

El premiado ilustrador argentino Gustavo Ariel Rosemffet, ‘Gusti’, trajo a la Feria Internacional del Libro de Barranquilla LIBRAQ 2019 todos sus colores, trazos, pinturas e imaginación en diversos talleres orientados a niños y familias más allá de sus condiciones físicas.

Por su libro ‘Mallko y papá’ obtuvo un premio especial en Bologna Ragazzi Award, Italia el cual lo llena de orgullo, ya que está dedicado a su hijo con síndrome de Down.

Gusti nace en Buenos Aires en 1963. Se inicia en el mundo de la animación en el estudio “Catu Cineanimación” trabaja para los estudios Hanna Barbera realizando series de animación.

Luego de una estancia en Madrid se instala definitivamente en Barcelona ciudad en la que actualmente reside. Ha obtenido la manzana de oro de Bratislava, Premio Nacional de Ilustración, Premio Lazarillo, Premio Junceda, y el último premio el Bologna Ragazzi Award en la categoría Disability por su libro ‘Mallko y Papá’.

Es cofundador de la asociación sin ánimos de lucro Windown-la ventana para trabajar por una sociedad más inclusiva desde las artes plásticas, realizando talleres inclusivos con personas con diferentes capacidades. Fue Director Artístico en la Casa de Carlota un estudio de diseño que trabaja con personas con discapacidad intelectual y alumnos de diseño en formación.

El autor estará el viernes 20 de septiembre hablará sobre ‘Un viaje en lápiz’ con Estefanía González de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. en el Salón Gabriel García Márquez y el domingo 22 de septiembre dictará un taller para niños y adultos titulado: ‘Todos somos colores’ de 10 a 12:30 p.m.

¿Cómo descubrió su talento para el arte y el dibujo?

Yo diría que más que talento, me lo pasaba muy bien dibujando y ahí se fue creando podríamos decir un camino a ser una persona que viaja con lápices y colores por la vida, dibujando mi vida.

De los muchos galardones en la ilustración que le han sido otorgados ¿Cuál le genera más orgullo?

El premio que más me llena de orgullo es el último que le dieron al libro ‘Mallko y papá’, un premio especial en La feria del libro de Bologna en una categoría que toca el tema de la discapacidad, y por todo lo que significa ese libro para mí, sí que no me gusta que haya una categoría discapacidad, pero así puntualmente y para remarcar la problemática existente en la sociedad con personas con discapacidad … vale la pena, se da visibilidad, se aborda el tema y eso sirve para poder dar voces a esa gran comunidad de personas en todo el mundo que tienen los mismos derechos que todos.

Uno de los libros más admirados por la crítica es el que le dedicó a su hijo titulado ‘Mallko y papá’ ¿Qué ha significado para usted ver crecer y educar a su hijo con síndrome de Down?

Sí es mi libro hasta el momento más importante, donde me desnudo para contar una historia de amor, de aceptación, con todos los colores, y todas las luces y oscuridades, como la vida misma. Todavía sigo en ese proceso de ver crecer a mi hijo, aprendo, me equivoco, acierto, soy muy firme, soy muy débil, en fin lo mismo que cualquier padre con su hijo. No hay misterios, hay límites, hay amor, hay frustración, hay comprensión, pero es lo que elegí y estoy muy orgulloso.

¿Según su experiencia qué recomienda y puede compartir con familias a las que ha llegado un integrante con capacidades diversas?

Que si no lo esperaban, puedan hacer su duelo particular y cuanto más rápido mejor, porque esa criatura necesita todo el amor y todo el tiempo de sus padres, y que a pesar de las dificultades, que son muchas y que parecen montañas que escalar, también te da muchas satisfacciones y valoras cosas muy pequeñitas que para otras personas pasan desapercibidas, así que como todo en la vida te da y te quita, te quita y te da.

¿Cómo podemos ser promotores de la inclusión en nuestras comunidades?

Siendo naturales, tratándonos con respeto y no con compasión, y mucha firmeza y mucho amor.

Tendrá el domingo 22 de septiembre un taller muy especial en LIBRAQ para niños más allá de sus condiciones. Pide que lleven ropa cómoda porque van a pintar ¿En qué consisten estas experiencias?

Para mi si vamos a trabajar desde el ámbito artístico, es mejor no preocuparse si se va a manchar la ropa. Así que si ir dispuesto a compartir con pinturas y con todo tipo de personas y de todas las edades. La experiencia se trata de que desde el arte todos somos iguales ante un lienzo en blanco, no hay contraindicaciones más que el disfrutar y ver que entre todos es mejor.

¿Qué sugiere a los padres que desean acercar a sus hijos a la literatura?

En los libros hay historias, hay magia, hay viajes, en fin que es una ventana a la imaginación, a vivir la vida plena con lo que hay y con lo que no hay.

¿Cómo es el proceso creativo de Gusti para dibujar un libro?

Siempre comienzo con un dibujo y de ahí me salen las historias. No puedo pensar en una historia sino veo un garabato en un papel. Son mis cómplices, mis ángeles inspiradores, los lápices, el papel, las temperas y las manchas.

¿Cuál es su próximo proyecto editorial?

Tengo 3 libros acabados o casi, uno es sobre mis libretas de viaje que llevo haciendo desde hace más de 15 años. Se llama un ‘Viaje en lápiz’ y es un gran proyecto. Otro es sobre la fealdad. Son caras feas y así tocando el tema de que no pasa nada por ser feo, y poder verlo con naturalidad y cariño. Y otro que he terminado es un cuento sobre unas moscas, el libro se llama ‘Esta caca es mía’ y habla sobre el compartir.

¿Qué opina del tema de la Feria Internacional del Libro LIBRAQ ‘Mil libros, mil voces’?

Cuando abres un libro siente el viento, siente la música de las palabras y las imágenes que te evocan, siente las cosquillas en la panza. Cuando lo cierres hazle una caricia.

