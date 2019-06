La Costa Caribe vibrará con la fiebre amarilla en la Copa América 2019

Desde este fin de semana los fanáticos de la Selección Colombia inundarán las calles de la Costa Caribe con su fiebre amarilla. El primero ellos que ya partió para acompañar el compromiso Colombia contra Argentina es el famoso Gustavo Llanos el ‘Cole’ de Colombia.

“Siempre de la mano de Dios vamos a acompañar a los muchachos con mi atuendo amarillo me verán volar en los estadios. Esta vez me he hecho un peinado homenaje a nuestro ‘tigre’ Falcao para que nos traigamos esa Copa para Colombia”, dijo el ‘Cole’ a PUBLIMETRO.

El hincha más querido de los colombianos viajó a Brasil para asistir al compromiso y vibrar con los goles desplegando sus grandes alas.

“Lo importante siempre es hacer una buena representación de Colombia como hincha y mostrar todo el colorido de mi vestuario ante los miles de espectadores que nos estarán viendo en todo el mundo”, explicó.

El ‘Cole’ llevará como es habitual su vestuario en los tonos del tricolor nacional con el que espera brillar en las tribunas y darle su mejor apoyo al equipo goleador.

Fan fest en Barranquilla

De acuerdo a los resultados de las eliminatorias en Barranquilla será ubicado un Fan Fest público para los aficionados al fútbol.

La pasión por la tricolor tendrá un espacio en la Plaza de La Paz para que los barranquilleros y visitantes puedan disfrutar del buen fútbol y de la victoria nacional.

Esta fiesta contará con una mega pantalla para que los miles de aficionados que se hagan presentes disfruten, vibren y gocen del juego como si estuvieran en el estadio.

El acceso al evento se iniciará a las 3 p.m, y a este solo podrán ingresar mayores de edad. El recinto tendrá una capacidad para dos mil personas. El Fan fest también contará con la participación de artistas musicales que le pondrán la cuota bailable a esta celebración.

Lugares para disfrutar la Copa América

1) La Troja

El establecimiento salsero por excelencia en la ciudad estará de rumba en esta temporada futbolera para que los aficionados y visitantes se contagien de la fiebre amarilla. Serán 76 pantallas en sus dos sedes dispuestas para el fanático. Las pantallas estarán ubicadas en una gran terraza al aire libre que congrega a cientos de espectadores. Habrá promoción de cerveza y presentaciones de grupos folclóricos.

Horario: En los diferentes horarios del partido hasta que el cuerpo aguante.

Dirección: Calle 74 con carrera 44 esquina.

2) Hotel Santa Clara en Cartagena

Desde este 14 de junio y hasta el 7 de julio, el Bar El Coro del hotel Sofitel Legend Santa Clara tiene todo preparado para celebrar el encuentro deportivo del continente. Todos los partidos se podrán apreciar en directo en una pantalla gigante dispuesta en el Bar habilitada para huéspedes y público en general de acuerdo a la programación de estos encuentros futboleros.

Santa Clara

En su carta de cocteles han diseñado toda una oferta gastronómica y de licores inspirada en cada uno de los países participantes en este campeonato internacional. Desde Colombia, con delicioso cóctel con aguardiente y jugo de lulo; Uruguay con vino tinto, frutos rojos y jugo de naranja; Brasil con cachaca jugo de limón y maracuyá; hasta Japón con ginebra, frutos rojos y balsámico; o Qatar con fresas y juego limón. Solo por mencionar algunos. En cuanto a la propuesta gastronómica, el chef Dominique Oudin ha dispuesto desde empanadas chilenas, mazorca parrillada de Bolivia, arepa rellena de pollo y suero de Venezuela o un exquisito pincho de res parrillado con chimichurri de Argentina, entre otras delicias.

Para mayores informes y reservas Teléfono: +57 (5) 650 4700 Ext. 2003. E-mail: [email protected].

3) Trucupey

La discoteca Trucupey espera a todos los fanáticos de la Selección Colombia que desean seguir vibrando con la camiseta puesta. La programación musical contará presentaciones musicales y cómodas mesas y espacios para apreciar los partidos.

Dirección: Calle 53 # 46-192. Centro Comercial Portal del Prado.

4) La Popular

La tienda La Popular está lista para celebrar los goles de la Selección Colombia en un ambiente barranquillerísimo y especial. Habrá bebidas y gastronomía local. Aproveche las promociones de dos por uno en cocteles, refajos y picadas seleccionadas hasta las 8 p.m. en ambas tiendas.

Horario: Desde las 5 p.m.

Dirección: Cra 53 # 75-124

5) La Fábrica

En la Zona F de La Fábrica vibrará con los goles de la Copa América. El primer partido de Colombia contra Argentina se verá en pantalla gigante con un estadio virtual este sábado. El lugar aconseja llegar con su combo de amigos para disfrutar de las sorpresas y promociones.

Horario: Desde las 4 p.m.

Dirección: carrera 21 # 47D – Esquina.

