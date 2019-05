La pujante presencia árabe se disfruta con su cocina tradicional en Barranquilla

Publicidad





















Con aromas a jazmín y almizcle fueron recibidas diversas amas de casa y público en general para disfrutar de una clase magistral de cocina tradicional árabe que mensualmente dicta en Barranquilla el Instituto de Cultura Árabe para dar a conocer cómo esta gastronomía milenaria se adaptado al sabor colombiano.

“En Colombia es el único país en Latinoamérica donde he podido ver que se vende el pan árabe en los semáforos y en las calles. A veces no somos conscientes de cómo la cultura árabe hace parte de nuestras vida cotidiana”, dijo a PUBLIMETRO Odette Yidi David, directora ejecutiva del Instituto de Cultura Árabe de Colombia.

La clase, que estuvo ambientada con música del Medio Oriente, fue dictada por la destacada chef de origen libanés Dounia Rahbany y contó con la asistencia del joven chef Carlos Malkún. Ambos cocinaron platos típicos esenciales de la gastronomía árabe como es el humus, que comúnmente se le conoce como tahini de garbanzos, la ensalada fattoush y el arroz árabe de carne y pollo. De postre prepararon la versión árabe del arroz con leche.

“Desde muy pequeña me enseñaron a cocinar bien y muy pocos saben que existe una receta de arroz con leche en Medio Oriente, que no lleva crema de leche o leche condensada sino leche común de vaca que a fuego lento crea un dulce delicioso”, contó la chef Dounia con una amplia sonrisa en su rostro.

Dounia es una chef innata acostumbrada a llevar a su mesa platillos y banquetes suculentos. Nació y creció en el Líbano rodeada de aromáticas especies y recetas milenarias, y desde que emigró a Colombia en 1998 se dedicó a preparar, vender y enseñar delicias árabes. Tuvo restaurantes árabes en Barranquilla y ahora hace comida sobre pedido.

Cocina árabe a la colombiana

En Barranquilla existe una amplia gama de restaurantes árabes que aunque guardan los sabores tradicionales muchos platos fueron modificados por la carencia de algunos ingredientes como especias y vegetales necesarios para su preparación original.

“Por ejemplo, en Palestina y el Líbano crece la kusa, una especie de zapallo pequeño difícil de encontrar en Barranquilla, y que se come relleno de carne y arroz; por lo tanto, algunas familias utilizan calabacines para rellenar”, explicó Yidi.

Otro caso es el ma’amul, una especie de galleta de semolina rellena de dátiles o de nueces pero que en la Costa a veces se usa ciruela o guayaba para el relleno ante la ausencia de dátiles.

Un plato muy popular que se vende en estos locales es el marmaón que en Barranquilla se le conoce como unas finas bolas hechas de harina de trigo que tienen la textura como una pasta y que vienen acompañadas de una salsa de tomate con pollo como una mezcla muy parecida a un plato italiano.

“El famoso marmaón, que en el Líbano se le conoce como mughrabiye y en Palestina como maftul, varía también en su preparación, pues en los países árabes se suele acompañar con un caldo, algunos vegetales, garbanzos y con presas de pollo enteras”, recalcó la directora del Instituto Árabe.

En la capital del Atlántico es muy común que el desayuno se sirva una arepa con huevo junto a un kibbeh frito e incluso los deditos de queso fueron introducidos por las familias árabes en el país.

Pequeña historia de una migración

Odette Yidi David, quien es Internacionalista de la Universidad del Norte y Magíster en Estudios de Próximo y Medio Oriente de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS), de la Universidad de Londres ha estudiado a fondo el fenómeno de la migración y el sincretismo cultural que han dejado los árabes en América Latina.

“Mis familias paternas y maternas emigraron desde Belén, Palestina, en épocas diferentes. La travesía iniciaba en puertos como el de Yafa o Alejandría, seguida de una escala en un puerto europeo, y finalmente rumbo a las Américas durante varios meses. Algunos integrantes de mi familia paterna llegaron a Barranquilla a través de Puerto Colombia en 1911, y algunos del lado materno en 1952 a través de Cartagena”, recordó Yidi.

De acuerdo al libro ‘Pequeño equipaje, grandes ilusiones: La migración árabe a Colombia’ de la historiadora Pilar Vargas Arana, la intensa migración de los primeros árabes al país comenzó en 1880 a 1900 a partir de la disolución del Imperio Otomano. Con la llegada del mandato francés e inglés a países como Siria, Líbano y Palestina la oleada de emigrantes continuó hasta 1970. Para el caso de Palestina durante la primera mitad del siglo XX, la situación política y socio-económica en el país cambió considerablemente debido a la colonización israelí, y el retorno y la comunicación de los migrantes con su patria fue más compleja.

Barranquilla pese a que fue un territorio en apariencia libre para albergar a numerosas colonias antes y después de las Guerras Mundiales, investigadoras como Vargas y Yidi coinciden en afirmar que hubo controles y discriminación por parte de los locales y las autoridades migratorias. Sin embargo, muchas familias se aventuraron a hacer la travesía animadas por los parientes que se habían asentado en la Costa Caribe.

“Ese fue el caso del padre de mi abuela materna, que llega a Colombia atraído por su hermano, el padre de mi abuela paterna. Los primeros inmigrantes experimentaron dificultades para continuar con sus estilos de vida tradicional y sufrieron por regulaciones de cuotas migratorias que privilegiaban solo a algunos grupos étnicos. Asimismo, algunos inmigrantes que pertenecían a la Iglesia ortodoxa adoptaron el rito latino en Colombia, y la mayoría de inmigrantes decidió utilizar exclusivamente el idioma español para la crianza de sus hijos con el fin de que no fueran discriminados por hablar diferente o con acento”, detalló Yidi.

Actualmente el Instituto de Cultura Árabe promueve que la comunidad en Latinoamérica cambie los estereotipos negativos hacia esta población numerosa en Colombia. La historiadora, Louise Fawcett, calculó que había más 50 mil árabes y sus descendientes provenientes de Palestina, Siria y el Líbano para 1990 en Colombia.

“Esta diáspora es muy visible en el país, y sus miembros se han integrado exitosamente al punto de adoptar como propias celebraciones y costumbres locales. Por ejemplo, más de diez reinas del Carnaval de Barranquilla son de origen árabe”, destacó la directora.

Atuendos llenos de brillo e historia

Durante la clase de cocina y en reuniones especiales las mujeres lucen sus trajes típicos. En esta ocasión Dounia y Odette lucieron versiones modernas y sencillas de los tradicionales caftanes marroquíes. “El mundo árabe es muy diverso, son veintidós países y cada uno tiene atuendos y platos tradicionales típicos. A pesar de que Dounia es libanesa y yo soy de origen palestino, y que ambos países tienen vestimentas propias y muy vistosas, quisimos resaltar precisamente esa diversidad cultural y riqueza gastronómica del mundo árabe luciendo trajes de Marruecos mientras se preparaba comida tradicional del Levante”, expresó Yidi.

Comenzó el Ramadán en el mundo y en Barranquilla

Esta semana comenzó internacionalmente el periodo del Ramadán que es un mes sagrado, de ayuno y de oración para los que practican el islam, y en Barranquilla hay muchos musulmanes que no necesariamente tienen raíces árabes que lo practican. El Ramadán coincide con la fecha en la que el Profeta Mahoma recibió la primera revelación del Corán, el libro sagrado de los musulmanes.

“Es importante tener en cuenta que no todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes. Es una tradición islámica que cobra importancia en contextos islámicos, más no siempre árabes”, subrayó Yidi.

En Barranquilla hay una numerosa comunidad islámica, conformada principal pero no exclusivamente por personas de origen libanés, otros nacionales árabes, y colombianos conversos. Durante el Ramadán, la Mezquita Othman Ben Affan de Barranquilla se ilumina con luces de colores, y es común que se marque el rompimiento diario del ayuno, llamado iftar, en familia y en comunidad.

“La comunidad árabe en la ciudad es diversa en términos religiosos, pues hay árabes musulmanes, católicos, ortodoxos, maronitas, evangélicos, y también seculares. De hecho, las primeras oleadas migratorias de árabes entre 1880 y 1950 eran principalmente cristianas. Hoy existe armonía y hermandad entre todos los árabes y sus descendientes en Barranquilla, e inclusive hay matrimonios interreligiosos”, expuso la investigadora.

(Recuadro) Sobre el Instituto de Cultura Árabe

Esta organización seguirá dictando cursos de cocina mensuales para entender las dinámicas sociales y culturales de los árabes. Darán a conocer otras preparaciones árabes no solo del Líbano, Siria y Palestina, sino también de otros países como Jordania, Egipto, Irak o Marruecos. El Instituto seguirá ofreciendo cursos de idioma y cultura árabe, exposiciones y conferencias, asesorías, talleres de danza en alianza con Shamsia BellyDance, concursos y próximamente viajes, con el fin de construir puentes de diálogo intercultural e interreligioso.

“Hemos sufrido episodios de discriminación derivados de estereotipos e imágenes distorsionadas en los medios de comunicación y en diferentes instituciones de la ciudad. Sin embargo, los árabes fueron permeando el paisaje tanto real como de ficción, la obra de Gabriel García Márquez explora sus vidas y costumbres, y demostrando su laboriosidad, el respeto y el agradecimiento por las costumbres locales y la ciudad fueron ganando espacios y asimilándose hasta el punto de que se diluyeron algunas prácticas culturales”, concluyó Yidi.

Odette Yidi David es Internacionalista de la Universidad del Norte y Magíster en Estudios de Próximo y Medio Oriente de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS), Universidad de Londres. Exasesora de Medio Oriente y Norte de África de la Cancillería colombiana y Directora del Instituto de Cultura Árabe de Colombia.

La frase: “Los árabes en Colombia fueron permeando el paisaje tanto real como de ficción, la obra de Gabriel García Márquez explora sus vidas y costumbres”, Odette Yidi, Directora del Instituto de Cultura Árabe de Colombia.

La cifra: Se calcula que para la década de 1990 había más 50 mil árabes y sus descendientes en la Costa Caribe.