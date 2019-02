Rector de Uniatlántico se mantiene en el cargo pese a investigación sobre acoso sexual

El rector de la Universidad del Atlántico, Carlos Prasca, fue ratificado en su cargo por el máximo organismo de la institución, el Consejo Superior, este lunes, en Barranquilla.

Después de una sesión de más de ocho horas, el Consejo Superior decidió en su mayoría mantener en el cargo a Prasca y pidió a los estudiantes que se mantienen en la petición de que salga del cargo, enviar las nuevas pruebas a la Procuraduría General de la Nación, que ya inició una indagación preliminar.

En el marco de la sesión hubo una cara a cara entre el rector Prasca y el representante de los profesores en el Consejo Superior, Roberto Figueroa. A este último, Prasca lo señaló como el responsable de promover el movimiento para que él sea destituido.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dijo que "se presume de la inocencia del rector". La solicitud de cambio fue atendida por el Consejo Superior que decidió que no era "procedente" un cambio en la rectoría.

El mandatario dijo que se debe respetar el debido proceso en el caso de Prasca y a los estudiantes les pidió "mesura".

De esta manera Prasca seguirá en el cargo hasta que la Procuraduría General tome una decisión sobre el rector.

¿Qué dice la presunta estudiante acosada?

La estudiante de la Universidad del Atlántico involucrada en el caso de acoso sexual, negó haber sido acosada sexualmente por el rector de la Uniatlántico y dijo haber recibido a presuntos emisarios de directivos opositores al rector para que denunciara un supuesto caso de abuso sexual.

La joven Laura Romero Peña, hizo llegar este lunes al Consejo Superior una declaración jurada ante el Notario Séptimo de Barranquilla.

Bajo la gravedad de juramento y al conocer que su nombre estaba en redes sociales denunciando ser acosada sexualmente por el rector, Laura compareció ante el notario.

“Jamás he tenido ningún tipo de relación afectiva con el mencionado rector, a quien solo conozco por las circunstancias de ser estudiante de la Universidad del Atlántico”, narró la joven ante el Notario Séptimo.

Declaró haber recibido mensajes de emisarios “supuestamente de los señores Roberto Figueroa Molina y Antonio Vallejo Morales con la finalidad de que los ayudara a realizar un montaje en contra del profesor Carlos Prasca”.

En la declaración juramentada Laura Romero señala que “el propósito era presentar ante las autoridades competentes que dicho señor me había accedido violentamente , me había abusado sexualmente de mí, incluso el profesor Figueroa Molina me había conseguido una sicóloga y un abogado, respectivamente para sacar adelante esta historia en contra del profesor Carlos Prasca”.

Al final, el Consejo Superior emitió el siguiente comunicado de prensa:

Frente a las acusaciones realizadas en contra del rector de la Universidad del Atlántico, Carlos Prasca Muñoz, con ocasión de unos audios y demás elementos audiovisuales el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, se permite comunicar a la opinión pública lo siguiente:

Que el Consejo Superior ha tenido conocimiento de la apertura de una indagación preliminar por parte de la Procuraduría General de la Nación por los mismos presuntos hechos narrados por los estudiantes, y otros que rechazan los señalamientos contra el rector. Que en sesión desarrollada el día de hoy 18 de febrero de 2019, se escuchó a representantes de la comunidad estudiantil para que presentaran las denuncias pertinentes con relación a los supuestos hechos de acoso sexual por parte del doctor Carlos Prasca. Que los estudiantes durante el espacio concedido, concluyeron que presentarían las pruebas ante los órganos de control competentes para que dichos entes conocieran de las acusaciones planteadas. Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta el principio de la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso que le asiste al Doctor Carlos Prasca, es pertinente aguardar los resultados de las investigaciones que están en curso, ante el enunciado organismo, antes de adoptar una decisión sobre la situación administrativa del rector. Que como parte de su preocupación por el normal desarrollo de las instituciones de educación públicas, los miembros del Consejo Superior Universitario dentro de las funciones que le asistan procederán a verificar y analizar las situaciones planteadas en el marco de la ley y las normas, sin obviar el debido respeto por los derechos del rector. Que es necesario hacer un llamado a la mesura y la paz dentro del campus universitario rechazando todas las manifestaciones de violencia moral o física que han perturbado la tranquilidad y el funcionamiento de las actividades académicas y administrativas de la Universidad.

Así mismo, frente a la solicitud de los estudiantes relacionados con las garantías académicas para la culminación del segundo semestre del 2018, el Consejo Superior Universitario escuchó el informe del rector y lo instó a continuar con el cumplimiento de los acuerdos suscritos con los estudiantes y docentes, que nacen en el marco de los acuerdos de la Mesa de Diálogo Nacional, con el fin de llevar a feliz término las actividades académicas que permitan iniciar el primer semestre de 2019.