Mujer denunció que le suministraron escopolamina en un centro comercial

View this post on Instagram

LEEAN Y DIFUNDAN POR FAVOR ESTA NO ES MI MEJOR FOTO!!!! pero no por eso dejare de publicar lo qué me pasó hoy jueves 14 de febrero del 2019, llegue al centro comercial viva con mi esposo , mi bebé de 2 años y la nana,a pasar una tarde de juegos con el, como muchas veces lo hemos hecho…. mientras esperaba q mi esposo retirara en el cajero,se me acercó una señora de una edad de 65 años a 70 , y me pregunta por una dirección (cerca del centro comercial) yo de inmediato le digo q no se donde queda y ella comienza a mover la hoja cerca de mi cara y me pide que le lea la dirección otra vez , yo le vuelvo a leer la dirección y le digo que no se donde queda y que se acerque a un vigilante y le pregunté pero ella no responde ni se mueve del lado mío, mi esposo llega en ese momento y la señora se va enseguida ….. yo camino 5 segundo y comienzo a sentirme que todo da vueltas , a ver borroso , sentir q el aire se me iba , sentía que el cuerpo se me dormía y empecé a gritarle a mi esposo que me había echado ESCOPOLAMINA! Aquí estoy en clínica l desde las 2 de la tarde recuperándome de tan HORRIBLE HECHO, que jamás pensé vivir esto ….. esto lo hago para q todos sepan lo que está pasando EN LOS CENTROS COMERCIALES DE BARRANQUILLA ,QUE COMO NOS INFORMÓ LA POLICIA TODAS LAS SEMANA PASA UN HECHO ASÍ ES UNA BANDA QUE ESTA EN LA CIUDAD Y MÁS AÚN PARA ROBAR A LOS NIÑOS…. GRACIAS A DIOS estaba acompañada esta vez y Dios me guardo de algo peor. POR FAVOR NO SALGAN SOLOS SIEMPRE ESTÉN ACOMPAÑADOS🙏🏻… Ya todo está bajo Control para la gloria de Dios POR FAVOR DIFUNDAN ESTE MENSAJE HOY ME PASO A MI , mañana puede ser tu.