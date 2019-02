En video: Empleado de una veterinaria golpeó a un perro y lo dejó gravemente lesionado

Una denuncia de maltrato animal se hizo pública en redes sociales, este jueves en Barranquilla.

Una mujer identificada como Dani Carbó evidenció que en la Clínica Veterinaria Country, su perro había sido víctima de una agresión, por parte de uno de sus empleados.

El caso ocurrió cuando la mujer dejó a su perro de nombre Teo, de raza shih tzu al cuidado del personal del lugar para que lo bañaran y lo peluquearan, pero de acuerdo a los videos de seguridad, uno de los funcionarios le pegó al canino causando su desmayo.

“Mi perro fue golpeado fuertemente en la cabeza por el señor que lo estaba atendiendo en la peluquería”, escribió la afectada.

Al recibir al perro, su propietaria notó que “no estaba bien. Teo estaba decaído, la mirada perdida, no podía moverse ni caminar, no reaccionaba, y babeaba mucho. Me dijeron que había vomitado, pero que le tomaron la temperatura y todo estaba bien y que no me preocupara por nada, pero que si Teo empeoraba lo trajera de regreso”.

La dueña de Teo pidió los videos de seguridad y pudo comprobar el brutal bofetón que recibió el animal en el lugar. “En el video se ve el momento en que este hombre agrede a mi perro y tal fue el golpe, que tuve que llevarlo a otro lugar donde afortunadamente está siendo tratado y mejorando lentamente”, explicó.

Sucedio en la VETERINARIA DEL COUNTRY en Barranquilla, difundan el mensaje no lleven a sus mascotas a estos lugares preferiblemente pidan veterinarios a domicilio. pic.twitter.com/Qh92nceqSI — pipe (@Pipeguzman96) February 7, 2019

Por su parte, la Veterinaria Country envió un video en sus redes sociales en el que señaló que el empleado que atacó al perro “no representa” al lugar y por eso fue despedido.

“Les pedimos disculpas y queremos decirles que seguiremos comprometidos por cuidar y brindarles bienestar a las mascotas, y brindando el apoyo a las fundaciones de animales, como siempre lo hemos hecho”, afirmaron los representantes de la veterinaria.