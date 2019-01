Las fotos y conversaciones íntimas que enredan a rector de universidad pública

Esta semana aparecieron en redes sociales una serie de conversaciones y fotografías íntimas en las que se relaciona, al rector de la Universidad del Atlántico Carlos Prasca, con insinuaciones explícitas a una joven para tener relaciones íntimas con ella.

También salieron a luz pública unas fotos en las que se ve al docente desnudo en una habitación. Las revelaciones han causado revuelo en Barranquilla.

Este jueves, el rector entregó declaraciones sobre el tema asegurando que todo se trató de un montaje para desprestigiar su imagen y que han intentado extorsionarlo al hackear su celular personal.

En el primer caso, el funcionario señaló que el perfil desde el que presuntamente se realiza el diálogo, es falso.

Ese perfil figura a nombre de quien se llamaría Daniella Gonzales Acosta y que se identifica como estudiante de Ingeniería Industrial de la Uniatlántico.

En el caso de la fotografía corresponde a una publicación a la 1:05 p.m. del 18 de octubre (no se identifica el año). En ella, quien la publica señala que la foto fue robada del celular de la esposa del Rector.

El propio rector aseguró que, evidentemente, la cuenta de su esposa también fue hackeada para robar la fotografía y proceder con el montaje. “Son fotos íntimas de una relación de familia y de hogar”, expresó.

“Es una vil campaña anunciada por la izquierda extremista de la Universidad que se siente huérfana del poder y que después de la lucha a nivel nacional ha derivado en la búsqueda de conflictos al interior de la Universidad para debilitar la confianza y la credibilidad en la administración actual”, expresó Carlos Prasca al portal Zona Cero.

Aseguró que esta campaña “comenzó mucho antes que llegara a la rectoría. Yo recuerdo que el representante de los profesores en el Consejo Superior, Roberto Figueroa, divulgó el 24 de mayo de mayo de 2017 un documento donde decía en la parte final que yo había violado a una niña de 8 años en mi pueblo natal”, razón por la cual instauró la correspondiente denuncia.

Posteriormente, agregó, “comenzaron a crear perfiles falsos como una de las estrategias que normalmente estos tipos usan, que en algunos momentos se encapuchan y en otros utilizan los perfiles falsos para denigrar, vilipendiar, injuriar y calumniar a cualquier persona. Cuando ya no tienen argumentos acuden a esto”.

Uno de los perfiles fue identificado con el nombre de Geraldine Ortega, el cual fue denunciado en su momento por la esposa del Rector.

“Desde ese perfil comenzó una serie de ataques contra mí, una supuesta conversación con Daniella Gonzales Acosta que no existe. Accedieron a mis claves en Facebook y Whatsapp, crearon un perfil falso y desde allí hicieron las conversaciones que hoy publican. Yo lamento que para acceder al poder se valen de cualquier cosa, sin límite alguno”, precisó.

Indicó que la campaña ha sido tan vil que hasta crearon un perfil falso de un niño de 7 meses para denigrar de su condición y desarrollo.

Dijo que la semana pasada le manifestaron “que habían contactado a un Senador y a un periodista nacional y que esta semana sería un calvario para mí. Igualmente me anunciaban que les estaban dando $2.5 millones por las fotos y las conversaciones y a ninguna de esas cosas accedí. Quizás lo hicieron para ver si yo me movía y les ofrecía para que no fueran a escandalizar, pero yo no tenía nada que negociar”.

Advirtió que “detrás de todo esto están los mismos que antes tenían decanaturas, que hicieron nombrar esposas y amantes en la Universidad. Son las viudas del poder, los que hoy tienen 19 meses de no percibir más allá que sus reales ingresos y que hoy sienten que no podrán acceder al poder”.

El funcionario señaló que todas estas acciones han sido oportunamente denunciadas ante la Fiscalía, “y voy a seguir con la misma firmeza que me ha caracterizado”, tras concluir que quienes están detrás de esta campaña “realmente son unos delincuentes”, concluyó.