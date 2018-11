Conflicto entre gobernadores por límites entre Atlántico y Bolívar

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, rechazó enérgicamente cualquier pretensión limítrofe del departamento del Atlántico, con relación a Galarezamba y el volcán del Totumo (en el municipio de Santa Catalina), así como otros dos puntos en la estación piscícola de San Cristóbal y el barrio Barranquillita en San Estanislao.

El pronunciamiento de Turbay Paz se da en el marco de una visita que realizará esta semana el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) por parte de la Gobernación del Atlántico, donde serán revisados los linderos entre los dos departamentos y que considera “ponen en riesgo el proceso de integración Caribe”.

“Esta semana el IGAC inicia visita para definición de límites entre los departamentos de Bolívar y Atlántico. Procesos como este ponen en riesgo la integración Caribe y la RAP. Bolívar no cederá ni un milímetro de nuestro territorio al Atlántico. Consideramos un completo absurdo que, teniendo todos los argumentos jurídicos e históricos a nuestro favor, se haya llegado a tal extremo”, expresó, molesto, el Gobernador de Bolívar.

De acuerdo con Turbay, “no se puede hablar de procesos de integración en la Costa Caribe, a través de iniciativas como la RAP, si lo que en realidad se promueve es la disolución de territorios que geográfica e históricamente han sido de Bolívar”.

El mandatario departamental hizo énfasis en que, de ser necesario, el equipo de trabajo de la Gobernación de Bolívar expondrá ante el Congreso de la República cada uno de los argumentos jurídicos que sustentan la defensa de esta porción del territorio bolivarense.

“Galarezamba, volcán del Totumo, San Estanislao y San Cristóbal son y serán por siempre territorio bolivarense”, concluyó el Gobernador de Bolívar.

Visiblemente molesto, el gobernador anunció que llevará el tema a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República, para que en manos del Legislativo se solucione el problema, aunque recalcó: “Galarezamba, volcán del Totumo, San Estanislao y San Cristóbal son y serán por siempre territorio bolivarense”.

Lo que dice el Gobernador del Atlántico

El Gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, le respondió al Gobernador de Bolívar Dumek Turbay, quien mediante su cuenta de Twitter señaló que el Atlántico tendría pretensiones limítrofes sobre el departamento de Bolívar.

Según Verano, en declaraciones para W Radio, el Atlántico no tendría ningún interés en estos momentos de entrar en ninguna disputa con este departamento, “Hay una rutina del IGAC quien es al que le corresponde definir, nosotros como gobernadores, no tenemos la facultad de mover y de definir límites. No tenemos ningún interés en estos momentos de entrar en disputa limítrofe con Bolívar, porque tenemos una agenda muy nutrida, de cuestiones muy importantes como esto de Electricaribe, que nos tiene que unir muchísimo más, y de conformar la región. Dejemos que sean las autoridades competentes que manejen el tema.”

Verano, lo que querría el departamento de Bolívar es que “Se congele el tema”, y reiteró que no está en la cuestión de ceder, ni entregar, ni quitar.

“Ellos dicen que Clemencia es de ellos, si, nunca ha sido nuestro. Que San Estanislao es de ellos, nunca jamás hemos disputado eso. El volcán del Totumo, creo que hay tres líneas históricamente hablando, ¿Cuál es la que tiene validez?, esa es la disputa. Hay una línea, que entrega Totumo al Atlántico, y otra línea que le entrega el Totumo Bolívar, esa es la disputa. Si es cierto, no lo podemos negar, pero en estos momentos no tenemos nosotros ningún interés en entrar en esa disputa por algo que tiene un mecanismo jurídico”, concluyó.