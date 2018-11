La bochornosa pelea entre mujeres que se hizo viral en Barranquilla

Por redes sociales circula un video de una bochornosa pelea entre varias mujeres. Los hechos, al parecer habrían ocurridos en el barrio 7 de Abril, en el suroccidente de Barranquilla, donde en plena vía pública las mujeres dejaron su delicadeza para darse puño limpio y jalarse de los cabellos ante la mirada de residentes del sector.

En el video se observa a dos policías que tratan de contener la trifulca, pero les era imposible detenerlas ante la cantidad de mujeres que se agredían físicamente, convirtiendo el lugar en un vergonzoso espectáculo que era observado hasta por menores de edad.

La pelea logró contenerse cuando varios hombres, en conjunto con los dos patrulleros, lograron separar a las mujeres.

La Policía Metropolitana indicó que en el suroccidente de la ciudad se registran a diario numerosas riñas, pero no tiene un reporte concreto de este suceso en particular. El video es un ejemplo claro de que las diferencias no deben solucionarse a los golpes.