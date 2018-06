“Yo estoy listo para la confrontación siempre”: Iván Duque

El candidato a la Presidencia de la República, Iván Duque Márquez, se comprometió desde Barranquilla a resolver durante su administración, si es elegido para el primer cargo de la Nación, "el entuerto de Electricaribe". Afirmó que la costa Caribe debe ser una región "que se fortalezca en materia energética" a raíz de la decisión que debe tomarse por parte del Gobierno Nacional alrededor de un nuevo operador energético para la región norte del país. En el Noveno Foro del Caribe colombiano, organizado por la ESAP en la capital del Atlántico, se refirió a otros temas de interés nacional en sus declaraciones a los medios de comunicación.

¿Cómo trabajará por la APP para la navegabilidad del río Magdalena?

Hace cien años teníamos más navegabilidad de la que teníamos hoy movilización de transporte de pasajeros y el río era un mecanismo de interconexión con el país. Nunca hubo dolientes para el desarrollo fluvial del Magdalena. Colombia comenzó a mirar de espaldas al desarrollo fluvial. Poco a poco fuimos perdiendo la navegabilidad hasta el punto crítico que tenemos hoy que estamos movilizando el 1 por ciento de carga por los ríos de nuestro país y eso es una tragedia. Necesitamos los planes de ordenamiento y manejo de cuencas de las poblaciones de todo el cordón del río Magdalena y hoy el 76 por ciento de los municipios no tiene estos planes y yo empezaría por allí.

¿De qué manera implementará la jornada única escolar en todo el país?

La jornada única escolar en Colombia tiene que ser un propósito de Estado a corto, mediano y largo plazo. Necesitamos mejorar el número de aulas y tener la doble alimentación de los niños porque eso le ayuda a las familias más vulnerables del país para darle a los más pequeños los nutrientes que necesitan para el aprendizaje. Ese debe ser uno de los derroteros de nuestra agenda educativa. Vengo proponiendo eso desde hace mucho tiempo y así podemos derrotar el hambre y mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Queremos mejorar el financiamiento del sector educativo y dividir el impuesto del 4 por mil entre el 50 por ciento para educación y el otro 50 por ciento para la salud para que les demos los recursos que se necesitan a estos sectores en todo el territorio nacional.

¿Qué opina de las reclamaciones del candidato Gustavo Petro al Concejo Nacional Electoral?

El sistema electoral permite que se hagan ese tipo de impugnaciones y si el Consejo Nacional Electoral lo decide espero que las revise y que se pronuncie a la mayor brevedad. Son derechos que están en la democracia y lo que espero es que respondan y esclarezcan cualquier duda sobre el proceso electoral para que den plenas garantías en el proceso del 17 de junio

¿Es cierto que rehuido a un debate con Gustavo Petro?

Aquí nunca se le ha tenido miedo a un debate. El país ya me ha conocido en todos los debates. Yo fui a todos los debates gremiales en más de un año. Y fui a muchos debates que se hicieron en la campaña de primera vuelta, es más fui a más debates televisados que a los que fue el otro candidato. Que dejó de ir a otros debates. Uno en Antioquia y otro en el Valle. Sigo abierto a la confrontación respetuosa de ideas. Esa ha sido mi línea siempre. Yo no estoy de camaleón, yo no soy Iván Duque de la primera, ni Iván Duque de la segunda. Yo no estoy como el camaleón cambiando de color según las circunstancias. Y lo seguiremos haciendo. Yo listo para la confrontación siempre. Aquí el tema no es haber cancelado nada. Aquí ya se fueron dos semanas. Yo estoy listo para confrontar las ideas. Aquí ustedes me vieron en la Universidad del Norte. Los que antes protegían la dictadura de Venezuela con su discurso ahora me acusan de dictador cuando lo que he sido es un demócrata. Los que antes salían a promover la constituyente y ahora salían a rechazarlas. Estamos listos a toda a la confrontación de ideas respetuosa para que el pueblo colombiano vea las ideas

¿Cómo manejará el tema ministerial en su gobierno?

Estoy comprometido con la derrota de la corrupción y eso no me da miedo decirlo porque yo aquí no tengo compromisos, ni encargos ni ministerios con nadie y vamos a buscar un gabinete independiente que represente la diversidad nacional, la formación de una nueva generación que gobernará a Colombia. Vamos a promover medidas tan importantes y que comencemos a empoderar al ciudadano para que denuncie la corrupción, que saquemos adelante la aplicación de la extinción de dominio para quitarle a los corruptos hasta el último peso de su patrimonio, que se acabe de la vagabundería de la casa por cárcel y la reducción de penas para los corruptos, que se entreguen los presupuestos con cero mermelada y ciudadano que quiera votar por mi sabe que ese es mi compromiso.

¿Cómo ve el proyecto de ley que curso para modificar la televisión pública?

Yo creo mucho en la televisión pública que es un patrimonio cultural de los colombianos porque es la conexión del colombiano con sus raíces, con su cultura. La televisión pública no tiene como eje preponderante lo comercial y pienso lo mismo con la televisión pública regional. Ha sido muy importante para reforzar la identidad, para hablar de los temas propios de cada región. para estimular el debate, el diálogo, la reflexión regional y de parte mía lo único que tendrá la televisión nacional es apoyo y la preocupación por mejorar siempre su calidad. Tengo muchas preocupaciones con ese proyecto porque veo que es una forma de debilitar a la televisión nacional.

¿Cómo proyecta que Santa Marta se convierta en una vitrina turística para el país?

Santa Marta necesita la ampliación del aeropuerto, muelles de mayor capacidad que incidan positivamente en el turismo, la construcción de un buen acueducto también es esencial para el éxito del turismo. Me parece importante generar una gran red de servicios turísticos y aprovechar el turismo ecológico, subacuático, deportivo y el turismo de carácter cultural y veo así un gran potencial para la ciudad de Santa Marta para que el turismo se convierte en el nuevo petróleo de Colombia.

