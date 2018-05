“Deseamos que los museos sean los protagonistas en Cartagena”: Salim Osta, del Grupo Conservar

Publicidad











Desde hace varias semanas el Grupo Conservar proveniente de Cartagena ha comenzado el proceso de restauración de veintiocho monumentos en el espacio público de Barranquilla con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo. El equipo es liderado por el especialista cartagenero Salim Osta, quien ha dedicado toda su vida a la preservación de invaluables inmuebles como el Museo y Santuario San Pedro Claver y la Catedral de Cartagena, entre muchos otros. Con el Grupo Conservar ha mantenido durante quince años el proyecto ‘El patrimonio es asunto de todos’ con el cual promovió la iniciativa de elevar a los monumentos públicos de la ciudad que sean bienes de interés distrital en Cartagena. PUBLIMETRO habló con este gestor cultural, becado con maestría en museología en España, quien lidera una campaña para que la sociedad se apropie y valore los museos en Cartagena.

Salim Osta del Grupo Conservar. / Jairo Cassiani

¿Cuáles son los proyectos más importante que ha lidera con el Grupo Conservar?

Recuperamos un gran acervo del Museo y Santuario de San Pedro Claver y renovamos más de 190 obras. Hicimos su restauración y conservación y allí tenemos nuestro taller y las instalaciones del Grupo Conservar. Tenemos un convenio con el museo donde nosotros hacemos la conservación y a cambio tenemos un espacio maravilloso encima de la iglesia. Esa nuestra obra más valiosa y es el espacio donde más ha influido el Grupo Conservar. Otra obra que nos marca mucho son los seis años que pasamos recuperando del patrimonio mueble de la Catedral de Santa Catalina de Cartagena. Allí ejecutamos un proyecto grandísimo con la restauración del el retablo mayor del altar, los viacrucis, las imágenes. Hoy puedes entran a la catedral y ves todo renovado y ese proyecto fue un logro de esta institución para darle un valor y sentido de pertenencia a nuestro patrimonio.

¿Cómo representante del Grupo Conservar cuál es su mayor preocupación ante el tema patrimonial en Cartagena?

Ahora mismo existe una falta de motivación en Cartagena por eso queremos promover que los museos tengan una atención más especial. Que los museos sean parte fundamental del desarrollo cultural de la ciudad. Tenemos muchas herramientas culturales que no utilizamos dentro de las políticas públicas de la ciudad, porque piensan erróneamente que los museos no son importantes y no reciben los recursos suficientes para su sostenimiento. Esa es nuestra preocupación desde el Grupo Conservar en Cartagena que los museos tengan un espacio de protagonismo en la ciudad. Es importante hacer ese llamado de atención porque los museos cuentan una historia, un momento, cuentan la vida de una ciudad y de los ciudadanos y la historia de esos grandes hacedores de ese patrimonio. Esa nuestra denuncia y nuestro llamado de atención a la conservación de este patrimonio mueble que hace parte del acervo y de las colecciones que tienen los museos. En Cartagena el patrimonio arquitectónico es el importante sino que hay otros patrimonios como el patrimonio mueble, aquel que cuenta historias, el de las colecciones y no solamente para Cartagena sino para Santa Marta, para Barranquilla y para toda la costa Caribe. También hace falta mucha pedagogía en el público quienes son al final los que deben valorar ese patrimonio apropiárselo y darle una significación especial.

¿Qué proyectos adelanta con el Grupo Conservar actualmente en Cartagena?

Acabamos de presentar un proyecto maravilloso al Banco de la República que ganarnos para la conservación de la colección semilla del Museo de Arte Moderno de Cartagena. Haber obtenido ese privilegio es algo maravilloso para nuestra gestión. Eso es clave porque estamos hablando de una institución nacional con apoyo de la Universidad de Bellas Artes. No solo vamos a recuperar su materia sino a recopilar su historia, que es parte de la memoria, con una completa investigación sobre el tema. También vamos a hacer el montaje de una sala permanente para que siempre esté expuesta esta colección.

¿Cómo ha trabajado en Cartagena el tema del patrimonio en el espacio público?

En Cartagena tenemos un programa que se llama ‘El patrimonio es asunto de todos’ que trabaja en la conservación de los monumentos en espacio público. Estuvo quince años funcionando con el apoyo incondicional y el acompañamiento del Concurso Nacional de Belleza, pero este año ha sido imposible para ellos acompañarnos y nos sigue apoyando el Centro de Convenciones. El proyecto se ha muerto porque el patrocinador principal se nos fue. Vamos aplicar reingeniería para ver si lo podemos reactivar. Con este proyecto hicimos un inventario de los monumentos, publicamos un libro y ahora mismo el proyecto está en la lista para ser declarado como Bien de Interés Distrital. En Cartagena sucede algo muy particular que avanzamos un montón pero ahora no tenemos para mantener un proyecto tan valioso y es algo paradójico.

Actualmente también el Grupo Conservar recuperando veintiocho monumentos en Barranquilla ¿Cómo ha vivido la experiencia?

Presentamos el proyecto a través de Luis García coordinador de la Oficina de Patrimonio de la Secretaría de Cultura y lo llamamos ‘El momento del monumento’ que además suena bellísimo. Estamos haciendo el inventario, la valoración y la conservación de 28 monumentos y hasta noviembre tenemos trabajo acá en Barranquilla. La ciudad ha acogido el proyecto de una forma muy positiva. El alcalde Char y el secretario de Cultura tuitean sobre nuestros avances y es un respaldo que nunca había sentido en Cartagena. Este proyecto al que le hemos dado alma, vida y corazón en Cartagena acá en Barranquilla ha tenido un apoyo estupendo.

¿Es un reto trabajar el tema del patrimonio en la costa Caribe?

Se trabaja como locos, porque si dejamos de hacer esto un día o un año esto se va al suelo otra vez porque esta es la costa Caribe y desafortunamente hay que apalancar los proyectos todos los años de la misma forma. Llegar, proponer, si no está hecho el proyecto hacerlo, socializarlo, ponerlo en la institución que tenga los recursos y eso es un trabajo enorme, que a veces hasta quieres renunciar a hacerlo. Trabajamos todos los días hasta las 12 de noche y no paramos porque si paras no avanzan las iniciativas. Para hacer esta labor hay que tener pasión.

Tuvo la responsabilidad de dirigir el proceso de restauración de la escultura ‘El telecóndor’ de Alejandro Obregón ¿Cómo se llevó a cabo esta restauración?

Si, lo tuve en un taller que montamos aquí con la Secretaría de Cultura, gracias al secretario de Cultura y al coordinador de Patrimonio, quienes han sido fundamentales para nuestra labor y nos dieron un espacio maravilloso en la antigua Compañía de Coltabaco. Estuvimos dos meses donde recuperamos ‘El telecóndor’ que es una obra sorprendente especial del maestro Obregón. Yo conocía el trabajo de Obregón con la experiencia del colorido, de los grandes murales, de sus cóndores sobre el lienzo, pero no conocía esa faceta de la escultura y descubrir cómo trabaja la escultura y su pátina es sorprendente. Ya la terminamos y está allí cubierta y protegida para cuando se termine la plaza frente a la edificación del nuevo Museo de Arte Moderno.

¿Cuáles son los monumentos que encontró en estado crítico en Barranquilla?

De estos siete monumentos que hemos tocado hasta ahora nos preocupa el Monumento a la Aviación que está muy deteriorado. El Águila en el parque de Los Fundadores, tiene unos problemas de grietas y en su base de estabilidad que hay que corregir pronto y la Secretaria de Cultura está enterada y vamos a poner en marcha ese proceso. El monumento a Santander también tiene un proceso de oxidación bastante avanzado y hay que hacer unos trabajos de conservación puntuales. El Monumento a la Bandera estaba estupendo, en buen estado, porque es una pieza en mármol y simplemente lo lavamos para que quedara estupendo. El Bolívar ecuestre en el centro está muy mal por lo cual vamos a hacer un proceso para protegerlo y recuperar sus patinas. Todo este diagnóstico lo vamos a dejar registrado con fotos, con presupuestos, con todo. Quiero seguir trabajando en Barranquilla en este espacio de la conservación del patrimonio en el espacio público sobre todo. También se espera presentar el proyecto para que los monumentos sean declarados como inmuebles de interés Distrital de la ciudad que es una herramienta para proteger las estructuras, darles valor y que se gestionen los recursos para que sigan preservándolas.

¿Cuál es la proyección del Grupo Conservar para el futuro?

Sueño con que la ciudad entienda de la importancia del patrimonio mueble y del acervo de los museos que son escenarios claves dentro de la formación del estudiante y del ciudadano cartagenero. Que entendamos que a través de los museos podemos contar historias que nutran y enriquezcan nuestra ciudad. Soñamos con un Grupo Conservar fortalecido, sin tantas angustias, porque todos los años debemos empezar desde cero. Sería una gran satisfacción para el equipo no tener que ir a las instituciones sino que nos llamen para resolver los problemas de preservación, contar con un respaldo para seguir prestando un servicio a quienes lo necesiten.

¿Qué opina del proyecto que ha presentado el presidente Santos para crear un museo en Cartagena con los restos del naufragio del Galeón San José?

Del Galeón San José sé muy poco, porque la información no ha sido de fácil acceso para los investigadores, pero cómo conservador y cómo museólogo es un tema serio porque sacar de unas profundidades material histórico a la superficie, requiere de una tecnología y de unos conocimientos especiales que no tienen los conservadores en Colombia. Hay que tener un equipo de conservadores internacionales para que encarguen de esa labor de sacar y poder conservar toda esa información y que no desaparezca. Ese es un trabajo enorme y costoso. Cuando escucho que se realizará ese proyecto me llena de felicidad, pero a la vez soy muy escéptico porque no estoy seguro si tendremos los recursos para eso y si en Cartagena, donde no cuidamos los pocos museos que tenemos, vamos a poder construir algo tan monumental como albergar un naufragio y sí se va a poder mantener. Son muchas preguntas más que respuestas. Que ojalá se haga un proyecto responsable que esté al alcance de todos y que cuente una historia importante sobre ese hecho histórico.