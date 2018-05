Papa recibió camiseta de de la Selección Colombia e inauguró sede de Scholas en Barranquilla

Desde el Vaticano, a más de 8 mil kilómetros de Barranquilla, el Papa Francisco bendijo la nueva sede de la Fundación Scholas Colombia, cuyo centro de operaciones funcionará en la capital del Atlántico.

La videoconferencia que se pudo observar en La Plaza de la Paz, de la cual tomó parte Su Santidad desde la sede pontificia, estuvo conectada a diferentes partes del mundo como Estados Unidos, México, Argentina, Italia e incluso la nación africana de Mozambique, todos estos países sedes de la fundación.

"Es necesaria la dificultad para poder seguir adelante. Yo bendigo esa labor y esa voluntad que trabaja por la gente que cree en este proyecto, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", dijo el Pontífice.

“Lo primero que le diría a los jóvenes es que no se duerman, que no pierdan la capacidad de soñar despiertos, mirar más allá, saber que un sueño puede anclarse en una realidad. Chicos y chicas, no se dejen robar la esperanza, porque la esperanza no defrauda y los va llevar adelante. Anímense a pelar por la vida, no se jubilen antes de tiempo. No hay cosas más triste que un joven de 15 años jubilado porque no sé anima a arriesgarse, sueñen a lo grande, esperen a lo grande y arriesguen con prudencia", afirmó el Francisco durante su bendición.

El acto empezó en Barranquilla con la señal de un joven barranquillero llamado Giovanni, quien en persona realizó desde El Vaticano una lectura de reflexión sobre la educación para Francisco, quien atentamente escuchó lo que el adolescente tenía para decirle, para luego tenderle la mano e intercambiar unas palabras con él.

Elsa Noguera De la Espriella, exalcaldesa de Barranquilla y presidenta de la fundación en Colombia, le entregó una camiseta de la Selección Colombia a Su Santidad, quien agradeció el gesto en el Vaticano.

Según la fundación, Scholas Ciudadanía es una metodología que trabaja con jóvenes de entre 15 y 17 años, de escuelas de distintos barrios, religiones y modalidades para que, a través de la participación, propongan soluciones concretas a las problemáticas que más les afectan.

Este programa se viene realizando a lo largo de este 2018 en la ciudad de Barranquilla y el municipio de Turbo en Antioquia, dando alcance a más de 700 jóvenes colombianos.