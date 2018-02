Joven pidió en su Facebook que lo ayudaran a encontrar a una chica que conoció en Carnavales y que se le perdió en medio de una revuelta.

“El lunes de carnaval en la ciudadela conocí una niña muy hermosa, su nombre es Laura Manzur, a causa de los gases lacrimógenos y los desmanes que se presentaron, la perdí de vista y no volví a verla, no sé si está bien o mal, espero que esté bien, el hecho es que me gustaría volver a verla y pido la colaboración de todos mis amigos y personas que me siguen, que compartan esta publicación, así tengo la esperanza de que algún día ella vea esto… Laura si ves esto pues ya sabes que quiero volver a verte, soy Thiago, el que te estaba enseñando a bailar, el del nombre bonito… Gracias por la ayuda”, escribió el joven en la publicación.

Al poco tiempo miles de personas habían compartido el post de Facebook para ayudar a Thiago en su búsqueda. Tanto así que la exreina del Carnaval Marcela García (2016) lo publicó en su cuenta de Instagram para que apareciera Laura Manzur.

Por fortuna, horas después el mismo Thiago confirmó en los comentarios que ya la había encontrado.

¿Triunfará el amor?

