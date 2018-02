Autoridades en Barranquilla piden que no “se dejen asustar por Paro Armado del ELN” en Carnaval

El alcalde Alejandro Char y demás autoridades de Barranquilla llamaron a no hacer “eco” al Paro Armado que convocó el ELN, para este fin de semana, en todo el país y en particular en la capital del Atlántico que celebra su tradicional Carnaval.

"Yo no le hago eco a eso y se lo pido a ustedes también. Ellos lo único que quieren es asustarnos y que hablemos de eso. Nosotros no vamos a hablar de eso", dijo el alcalde Char, en rueda de prensa, este miércoles durante la apertura de la segunda fase del Gran Malecón del Río.

El mandatario hizo énfasis en que pese a los atentados perpetrados en la estación de Policía de San José y el CAI de Soledad 2000, que dejaron 6 muertos y 55 heridos, la ciudad ha podido desarrollar los eventos previos a la fiesta declarada por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

"Miren la Guacherna tan espectacular que tuvimos. La gente se paró y los barranquilleros dijeron: “Yo no me voy a dejar”. Vamos a gozarnos nuestra forma de ser. El barranquillero es alegre y divertido. Nuestra fiesta no nos la vamos a dejar quitar", agregó el mandatario.

Sobre la seguridad de la ciudad, Char destacó que se ha desplegado una estrategia para contrarrestar a los violentos. “Tenemos una fuerza pública muy comprometida y con toda la capacidad e inteligencia para bridarle la protección a propios y visitantes durante estas fiestas que comienzan este sábado. Hoy contamos con más agentes de Policía que nunca, con el Ejército, Fuerza Área y la Armada para estar resguardados por aire, tierra y mar”, puntualizó el dirigente local.

Tras el anuncio del ELN, también el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano entregó su confianza en las autoridades reiterando que la Policía “hará todos los esfuerzos necesarios para garantizar la tranquilidad de todos”.

Verano también hizo un llamado al ELN para que regrese a la mesa de los acuerdos de paz. “No queremos más víctimas entre nosotros. El Gobierno Nacional y ELN deben hacer un esfuerzo para retomar, de manera inmediata, el cese al fuego y los diálogos de paz en Ecuador”, agregó.

Operativos de seguridad

El subcomandante de la Policía Metropolitana, el teniente Jesús De los Reyes, explicó los esquemas de seguridad que tendrá la fiesta más grande del Caribe.

“Todo está coordinado para hacer presencia en 187 eventos, tal como lo hemos venido haciendo en actividades de precarnaval, y será ratificado en los días centrales de estas fiestas”, reiteró el subcomandante a PUBLIMETRO.

El despliegue de la fuerza pública está garantizado en los diferentes eventos masivos de la fiesta, gracias al apoyo brindado desde la capital del país, de las regionales y de algunas escuelas de formación, se ha incrementado el pie de fuerza en 2.080 hombres más, durante la temporada de Carnaval para un total de 6.500 uniformados disponibles.

Alma Solano, secretaria de Salud del Distrito, detalló que estarán habilitados en todos los eventos los puntos de salida y evacuación de desfiles. Todos estos ingresos y salidas estarán señalizados con banderas. Además se entregarán folletos con los mapas de los desfiles y eventos para que los asistentes disfruten sin excesos.

De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Salud, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud-IPS- deberán adoptar planes de contingencia para que estén preparadas ante cualquier eventualidad, además de estar en permanente coordinación con el Centro Regulador de Urgencias del Distrito-CRUE-, para la notificación de eventos de interés en salud pública.

La Secretaría de Salud y demás dependencias, estarán presentes en todas actividades culturales y folclóricas que se desarrollarán durante el fin de semana, las cuales tienen el aval de las autoridades policiales y de organismos de asistencia humanitaria.

Recompensa

La Policía Metropolitana de Barranquilla, la Fiscalía y la Alcaldía Distrital están ofreciendo hasta 70 millones de pesos de recompensa para la persona que entregue información exacta del paradero de Nilson de Jesús Mier Vargas, quien se encuentra prófugo de la justicia y es investigado por los atentados terroristas cometido contra la Estación de Policía del barrio San José y el CAI de Soledad 2000.

El hombre fue la persona que acompañó a Jefferson Torres Mina, el otro prófugo de la justicia, a comprar una moto semanas antes de los atentados y le dio hospedaje a él y a Cristian Camilo Bellón en su casa, en Soledad, donde su esposa Dalila Duarte los atendió.

La mujer se entregó a las autoridades el domingo anterior y el miércoles un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en la Cárcel El Buen Pastor, luego de no aceptar los cargos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo agravado, uso de explosivos y maltrato animal (por los dos perros que murieron en el atentado a la Estación de San José).

Las autoridades piden a aquellos que puedan dar información sobre el prófugo se puedan comunicar a los celulares 321 3945182 o 312 6587504. De igual manera puede marcar a la línea 123 o escribir al correo mebar.sijin@policia.gov.co . Garantizan absoluta reserva.