Murió barrista al caer de una tractomula cuando regresaba de un partido de su equipo

Un joven barrista juniorista, integrantes de Los Kuervos, falleció trágicamente en la Troncal de Occidente cuando regresaba a Barranquilla tras asistir al partido Junior vs Jaguares celebrado en el estadio Julia Turbay de El Carmen de Bolívar.

Aldair Lozano, quien el próximo 4 de abril cumpliría 23 años de edad, era un juniorista 100%. Acompañaba al equipo en los diferentes escenarios, era del ‘parque Hipódromo’ de Los Kuervos, pero residía en el barrio San Roque de Barranquilla.

Sus amigos lo describen como una persona siempre alegre, “era un bacán” y hasta el domingo lo demostró cuando estuvo departiendo con ellos en un bazar realizado en la calle 36 con carrera 30, donde residía.

“Era muy alegre, atento, muy social con todos y era quien llevaba las iniciativas en las reuniones con los amigos”, expresó uno de ellos al portal Zona Cero.

Las versiones sobre el trágico hecho indican que tras el partido por el cuadrangular ‘Bolívar sí avanza’, decidió regresar a Barranquilla en una tractomula. Una práctica peligrosa que ha dejado muchas víctimas, especialmente a barristas del club ‘tiburón’.

Todo indica que en un sobresalto de la vía Aldair perdió el equilibrio y cayó a la vía de manera violenta, sufriendo traumas que le produjeron la muerte de manera instantánea.

Sus amigos y compañeros de barra lamentaron el hecho, recordando a Aldair “como el bacán que siempre se mostraba”.

Los Kuervos también se pronunciaron sobre el hecho y pidieron a sus integrantes no seguir en esta mortal práctica.

“Hoy la banda está de luto por la muerte de un integrante del parche Hipódromo, que en paz descanses Aldair Lozano para su familia nuestro más sentido pésame, para reflexionar que viajar en mula no te hace más barra que otros. La culpa es la falta de organización de una excursión segura y también culpa personal del que viaja, que muchos lo hacen no por necesidad económica ya que hasta dinero llevan. Acá no cogemos conciencia de todos los muertos que ha dejado esa práctica. Invitamos a los líderes de la barra a apoyar las excursiones y hablar con los integrantes que viajan por estos medios”, señalaron Los Kuervos.

“No más mulas que no son aguante, alienta hasta viejito y no colgado en una baranda”, puntualizaron.