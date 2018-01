Barranquilleros harían plantón para rechazar el cierre de La Troja

Una decisión de la Policía Metropolitana de Barranquilla contra La Troja, uno de los bares más reconocidos de la 'arenosa', ha causado mucha indignación en las redes sociales. El cierre del establecimiento comercial luego de las fiestas de Año Nuevo ha motivado, incluso, a algunos barranquilleros a plantear una marcha para pedir la reapertura del establecimiento.

Según medios barranquilleros, el cierre del establecimiento comercial fue provocado por la gran cantidad de personas que se tomaron las calles aledañas a La Troja en la celebración del 1 de enero. Una especie de comparsa se habría tomado de lado a lado la calle 44, lo que provocó la molestia de los vecinos y la llamada a las autoridades.

Por ende, y de acuerdo al nuevo Código de Policía, el bar fue cerrado 10 días. Para su propietaro, Edwin madera, el cierre fue desmedido.

"No hubo pelea, no hubo cachetada, corrida de madre, no hubo muerto, no hubo nada. La gente, dentro de su algarabía y su alegría, han organizado una comparsa modo recocha sin que nadie se conociera. La gente dentro de su entusiasmo hizo un video que está volando en las redes sociales. Tanto es así que Carnaval S.A replica el video diciendo que este es el pueblo barranquillero, el pueblo que se va para la calle, porque nuestro carnaval es de bordillo”, aseguró Madera al portal Zona Cero.

#Video

Así invadió la gente la carrera 44 frente a @latrojasalsa en la madrugada del primero de enero. pic.twitter.com/bwPQR6pFZH — BQ + Noticias (@BQMasNoticias) January 3, 2018

La decisión fue protestada por el propio secretario de Cultura de la ciudad, Juan José Jaramillo, quien enfatizó la necesidad de respetar el espacio público, pero aseguró que la norma "no tiene en cuenta las tradiciones y las manifestaciones culturales del país. (…) Debemos llegar a un consenso en el que no se ataque el patrimonio ni ses lleve por delante un código que necesita ciertos ajustes", dijo al diario El Heraldo.

En redes sociales se promueve un plantón frente al bar, patrimonio cultural de los barranquilleros. También se rechaza la decisión de la Policía de cerrar el bar.

Un codigo de policia hecho para los interioranos, pero aplica para la región caribe, somos un pais de regiones y de diversas culturas, no estoy de acuerdo con ese codigo, sentido común señores @PoliciaColombia mi apoyo para @latrojasalsa https://t.co/2nUzOI85XA — Oscar Pájaro Orozco (@OAPO25) January 3, 2018

Señor Alcalde @AlejandroChar, usted también es Trojero, no le dé la espalda a la alegría barranquillera y disponga para que levanten esa sanción tan injusta con @latrojasalsa 💛💚❤️. — ¡Karen Julia! (@LaAhuyamita) January 3, 2018

Si los cachacos querían aplicar ese código en la 74 tenían que sancionar a la gente que está en el espacio público, al que está vendiendo o tomando afuera(que esta difícil por ese poco de gente)jajaja. Pero no a la @latrojasalsa ellos no tienen la culpa. — Ronny Jimenez (@RonnyJ5) January 3, 2018

Creo que fue mal aplicado el codigo, que culpa tiene el local que la gente invada el anden y la calle? entiendo que debio ser multado el ciudadano que propicio el trancon — .l. EL POLLO .l. (@elpollo5504) January 3, 2018