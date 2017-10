Su tejido adiposo impidió que muriera de varias puñaladas con arma blanca

Una mujer fue víctima de una salvaje agresión por parte de cuatro personas, en hechos ocurridos a las 3:30 de la madrugada de este domingo, en el barrio Bajo Valle, Barranquilla.

La mujer lesionada responde al nombre de Zoila María Cassiani, quien recibió más de 9 heridas que obligaron a tomarle más de 100 puntos de sutura, tras ser atacada con picos de botellas de cerveza y de Ron Cacique, además de arma blanca.

El hecho se presentó en el sector de la calle 73 con carrera 21B, cuando un grupo de amigas celebraba el cumpleaños de una de ellas.

“Teníamos una integración con una compañera que estaba cumpliendo años y habíamos acordado que la que se acostara la levantábamos. Entonces, una compañera se fue acostar. La fuimos a parar y un muchacho, que no vive en esa casa dijo que si la seguían tocando él la pateaba (a Zoila). Entonces ella le dijo: ‘Bueno, patéame porque tú no eres ‘pae’ mío pa que me vengas a patear. Patéame porque yo no te estoy haciendo nada’. Y ahí empezó la pelea”,relató Isabel Torres Reyes, amiga de la agredida al portal Zona Cero.

Indicó que este joven no estaba compartiendo con ellas. “Él estaba sentado en la entrada de la puerta donde vive la amiga de nosotros que es prima de él”, precisó.

La que intentaba agredir con el pico de botella la identificó como ‘Petronita’. “Le dije a ‘Petronita’: Si tú quieres pelear con ella, bueno, suelta la botella y peleen. Ella no quiso así y entonces, si ella me hace caso esa pelea no hubiera ido a lejos, porque ella agarró y siguió la pelea. Vino el hermano de ella que estaba también en trago, salió corriendo y yo lo estaba regañando y me dijo que si yo le quitaba la botella el también me metía y a todo el que se le acercaba le decía lo mismo”.

Este hecho enardeció los ánimos del esposo de Isabel Torres Reyes. “Entonces, vino el esposo mío al escuchar de que si yo me metía, le encaminó y él también le tiró a mi esposo. En el momento que estoy agarrando a mi esposo por la parte de atrás en el suéter, se me esquiva, yo me caigo y es en ese momento cuando la amiga mía ya está peleando con la hermana de él y la hija de la hermana de él y en ese momento él también llega y le da con la botella de Cacique que tenía en la mano”.

Fue así como, aseguró, Zoila María Cassiani fue brutalmente atacada por parte de Bredys Salgado Márquez, Petrona Salgado Márquez y el joven.

“Le dieron con una botella de cerveza negra y con una de (Ron) Cacique y arma blanca. Le causaron más de 9 heridas en todo el cuerpo y le tomaron más de 100 puntos”, agregó.

Tras la salvaje agresión, Zoila Maria Cassiani fue llevada hasta el Camino La Manga, donde se desmayó en dos oportunidades.

“El médico nos dijo que perdió la cuenta de los puntos de sutura que le tomaron, que fueron más de 100. Las heridas fueron tan delicadas que el médico nos dijo que si ella no está gordita, la matan, porque fueron heridas profundas”, manifestó.

Una vez regresó a casa, Zoila María volvió a desmayarse, por lo cual nuevamente fue trasladada al Camino La Manga.

Familiares y amigos como testigos se disponen a presentar la denuncia contra los responsables de este hecho brutal.