Transmetro aplica nuevos desvíos en dos rutas alimentadoras en Barranquilla

Debido a la reapertura de la calle 76 entre carreras 49C y 53, tramo que permaneció cerrado durante diez meses por las obras de canalización del arroyo de la 76, el Sistema de Transporte Masivo aplicó una nueva modificación en los recorridos en las rutas A8-2 Vía 40 y A9-3 Buenavista norte de Barranquilla.

El recorrido de las rutas será de la siguiente manera: A8-2 Vía 40 estación Joe Arroyo: Calle.74 – carrera 50 – calle.79 y hacia estación Joe Arroyo: calle 76 con carrera 49C y calle 75 – carrera 46

Paraderos omitidos: Carrera 46 No. 76 – 68, calle 79 No. 47 – 10, calle 76 con carrera 49B, calle 76 No. 47 – 57.

A9-3 Buenavista hacia estación Joe Arroyo: Carrera 51B – calle 76 – carrera 49C – calle 75 – carrera 46

Paraderos omitidos: Calle 76 con carrera 49B, calle 76 No. 47 – 57

En las zonas de desvío, los buses realizarán ascenso y descenso libre, previo aviso a los operadores, quienes definirán lugares seguros para hacerlo.

Los usuarios pueden comunicarse con la línea de atención al cliente 371 2222 y a través de la cuenta en Twitter @transmetrobaq, para consultar las modificaciones o resolver dudas que tengan sobre la operación de las rutas.