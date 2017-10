Promueven Día Sin Tienda ante medidas del Código de Policía en Barranquilla

A ocho meses de haber sido establecido el Código de Policía en Barranquilla todavía existen sectores de la ciudad que se oponen al cumplimiento de algunas medidas que no han sido bien recibidas por los comerciantes ni por el ciudadano del común a pesar de la ley. “Se me han bajado las ventas desde que comenzó a regir el código y ya no vendo lo mismo que antes y así todos perdemos”, dijo el tendero Alonso Sánchez a PUBLIMETRO.

Es por ello que los tenderos de Barranquilla afiliados en la Unión de Comerciantes Undeco, anunciaron una gran marcha para el próximo 24 de octubre, en protesta contra las disposiciones del nuevo Código de Policía, que vienen afectando las finanzas de sus negocios. “En asamblea por voto absoluto y contando con mil asistentes decidimos parar y cerrar las tiendas debido a las pérdidas de más de mil millones de pesos que nos están afectando y porque no vemos una respuesta clara a nuestras peticiones”, así lo confirmó el presidente de Undeco, Orlando Jiménez.

Los comerciantes rechazaron lo que consideran “una mala interpretación que la Policía Metropolitana está haciendo del espacio público”, ya que los están sancionando por el uso de las terrazas que según ellos, no hacen parte del suelo sancionado.

Beber en las esquinas

Para el escritor, periodista e investigador Carlos Polo la prohibición de la ingesta de licor en las esquinas es un “atentado” contra el ser Caribe. “Son medidas de represión contra el ciudadano, porque quien no ha sentido el goce de beberse una cerveza sentado en un bordillo o una esquina es una ley que no tiene sentido en la ciudad”.

Otro de los aspectos que señala Polo en contra de esta disposición del código es que la tienda es un lugar de reunión para la comunidad. “La tienda en los barrios populares es el punto de encuentro de la gente que no tiene acceso al club social, que no tiene acceso al bar y sería muy triste que le cerraran también este espacio de esparcimiento al pueblo”.

Sobre la aplicación del Código

El comandante de la Policía de Barranquilla, Mariano Botero señaló que a pesar de las críticas contra el código, el índice de violencia en la ciudad ha disminuido. "Gracias a los diferentes planes operativos y preventivos desarrollados por unidades especializadas hubo una importante reducción de las lesiones personales en un 55% con 16 casos frente a 29 del año 2016 con una diferencia de menos de 16 casos reportados lo que nos indica que el código funciona".

La reducción de las riñas fue de un 20% que corresponde a 381 casos reportados en el periodo de agosto y septiembre de 2017 frente a las 476 agresiones del año 2016.

Otros impuestos

Los tenderos también anunciaron que protestarán contra el impuesto a las carpas o marquesinas que deben pagar los tenderos. Este impuesto corresponde a un salario mínimo legal vigente y debe pagarse anualmente.

La marcha saldrá este próximo 24 de octubre desde la Plaza de la Paz, a las 9 de la mañana, bajará por la carrera 44 hasta llegar a la alcaldía de Barranquilla.