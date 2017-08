Revocan orden que exigía a Centro Comercial pedir disculpas a persona trans en Barranquilla

El juzgado primero civil del circuito oral de Barranquilla revocó en las últimas horas la decisión de un juez que ordenó al centro comercial Buenavista I y II, y a la empresa Aseocolba S.A., ofrecer disculpas públicas a la mujer trans, Nomi Orozco.

El fallo se conoce justo después de que se acordara que este pasado jueves 17 de agosto se realizaría el acto de desagravio a favor de esta joven, que dicta clases de baile en varios gimnasios de Barranquilla y que denunció por medio de Caribe Afirmativo, que el 10 de marzo una empleada que presta el servicio de aseo en ese establecimiento, le prohibió entrar al baño de mujeres.

“Si no tuviera la razón no insistiría tanto. Dejaría todo así. Recuerdo perfectamente a la mujer que dijo que no podía estar ahí, que ni siquiera miró mi cédula cuando se la entregué (en su documento de identificación aparece que su género es femenino). Es falso que me prohibieron ingresar al baño porque en ese momento se hacía limpieza, si eso fuera cierto, mi amiga tampoco hubiese podido entrar, y ella sí lo hizo, y hasta notó lo que pasaba”, afirmó Nomi a PUBLIMETRO.

El juzgado revocó la decisión de primera instancia después de considerar que a esta joven de 24 años, no le violaron los derechos a la igualdad, a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad. El juez señala que la empleada de Aseocolba S.A. le prohibió a Nomi ingresar al baño porque en ese momento hacía limpieza, y no por su identidad de género. A Caribe afirmativo le llama la atención que esta decisión se tomó con base en el testimonio de la mujer que hacía aseo, y no se tuvieron en cuenta, por ejemplo, las cámaras de seguridad de ese establecimiento, que mostrarían el momento en que Nomi se acerca a la oficina de atención al cliente y un guardia de seguridad se excusa por la forma en que la sacaron de este lugar, y no por haberla discriminado.

“Esperamos que la Corte Constitucional estudie el caso y por fin se reconozcan los derechos de esta joven. Queremos que se envíe un mensaje claro a todo el país sobre la importancia de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas”, afirma Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.