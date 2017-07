Por accidente tras caída de hinchas de gradas instalarán rompeolas en el Metro

Gonzalo Baute, secretario de Recreación y Deportes de Barranquilla anunció que ante la caída y lesiones de trece hinchas en el estadio Metropolitano en el partido del domingo de Junior ante Nacional instalarán rompeolas en varios sectores de las gradas.

“Vamos a instalar rompeolas en las tribunas de norte y sur, donde se presentan este tipo de avalanchas con las barras Los Kuervos y el Frente Rojiblanco de Sur. Queremos proteger la integridad de los aficionados ante este tipo de situaciones, que de todos modos deberían moderarse”, dijo Baute al diario El Heraldo.

Este domingo trece hinchas de junior resultaron heridos tras caer al vacío en la tribuna norte del estadio Metropolitano.

El hecho se produjo durante la celebración del segundo gol de Junior ante Nacional.

Baute indicó que la medida de los rompeolas se tomó como ejemplo de estadios internacionales.

“Estamos por determinar cuántos vamos a instalar para no llenar las tribunas de obstáculos, tampoco se pueden poner tantos, no es la idea. En Argentina y Brasil se utilizan mucho estos rompeolas. Vamos a tratar de que sea una aleación de aluminio, que permita que no se corroa, estamos en un ambiente muy corrosivo, tenemos que utilizar un material que perdure la mayor cantidad de tiempo y con el diámetro óptimo”, explicó el funcionario.

Los rompeolas podrían empezar a instalarse a partir de mañana y se estrenarían en el partido entre Junior y Deportivo Cali, en la vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana, este jueves a las 7:45 p.m.