Denuncian casos de abuso de autoridad del ESMAD en desalojos en Atlántico

El pasado viernes a las 3:30 p.m. se registró un presunto caso de abuso de autoridad que fue denunciado en redes sociales por una madre identificada como Sara Londoño Polo que afirmó que su hija, de apenas un año y medio, fue quemada por agentes del Esmad durante un desalojo cuando dispararon una bomba de gas lacrimógeno contra su carro.

El hecho ocurrió en la vía Polonuevo-Santa Verónica, en el departamento del Atlántico, cuando el carro de la familia de la menor se vio envuelto en medio de un desalojo en la carretera.

La pequeña Isabella Arrieta sufrió quemaduras de segundo grado en su codo y brazos comprometiendo el 9 % de su cuerpo. Un casquillo de una bomba de gas lacrimógeno fue lanzada al interior del vehículo donde se transportaba.

Luego del hecho miembros de la Policía y ESMAD se reunieron con Sara para pedirle excusas por el hecho. “Ellos estuvieron el primer día conmigo en la Clínica Reina Catalina pidiéndome disculpas y todo lo demás pero como dije que iba a seguir con los abogados hasta allí llegó el caso con ellos”, contó la madre de la menor afectada a PUBLIMETRO.

Luego llamaron a Sara para que el acompañante que iba con ella al momento del ataque se presentara con ella en una estación y rindieran las declaraciones, porque debían hacer un expediente sobre el caso.

Actualmente la pequeña Isabella registra una rápida recuperación y fue trasladada a la clínica PortoAzul. “Me duele cuando a mi hija le van a hacer las limpiezas porque sufre mucho y me parte el corazón”, lamentó la madre.

La madre de la menor también reclamó que el ESMAD no ha respondido aún sobre la extraña pérdida de la silla de la bebé que quedó totalmente quemada en el momento del incidente. “Quedó totalmente desaparecida la silla no me la han devuelto”, reclamó.

La denuncia de Sara quedó registrada en la URI y solo falta que sea revisada por Medicina Legal para llevar el caso ante la Procuraduría. “El ESMAD ya viene con esos líos desde antes y hay muchas quejas al respecto”, puntualizó.

En Soledad

En disturbios terminó el desalojo de una vivienda de interés social en Soledad el pasado 5 de julio, en la que habitaba una mujer con 6 hijos.

La mujer desalojada argumentaba tener unas escrituras protocolarias otorgadas por el actual alcalde del municipio, Joao Herrera.

En el operativo del ESMAD, también intervino la comunidad, que optó por derribar el inmueble con martillos luego de que sacaran de la casa a la mujer con sus seis hijos, resultando heridas 6 personas entre ellas un menor de 16 años. “A mí me pareció excesivo la intervención del ESMAD era solo una mujer con sus hijos y uno de ellos salió herido y nadie responde”, dijo el vecino Rogelio Vásquez.

Zuleima Saumeth, representante legal de la junta directiva, afirmó que este inmueble había sido entregado con una escritura protocolaria.

Según Saumeth, el año pasado cuando el funcionario entregó un parque a la comunidad, “le hizo entrega formal de las escrituras a la señora y tiempo después se retracta y notifica el desalojo a esta humilde familia”.

Según la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Soledad, la mujer afectada se reunió con el alcalde Joao Herrera esta semana con el fin de comprometerse a entregarle una rápida solución de vivienda a la familia desalojada.

Ataque de ambos bandos

Otro caso de desalojo en el que participó el ESMAD ocurrió el pasado 29 de junio durante un operativo en predios que se encuentran invadidos, en el corregimiento de Campeche, jurisdicción de Baranoa, Atlántico.

Según señalaron testigos del hecho, en este caso, era la segunda vez que desalojaban a estas personas del predio. “Los invasores arremetieron contra el ESMAD lanzando agua caliente y hasta hirieron con un machete a uno de los miembros de la fuerza pública”, detalló Nilson Vásquez, habitante de Campeche.

Las familias que se encontraban en los predios habían sido notificadas en 4 ocasiones, para que procedieran a desalojar. Les dieron un plazo final de 3 horas para que abandonaran los predios y alejaran a los niños, a lo cual la mayoría se resistió.

Varias personas han resultado heridas, entre ellos un agente del ESMAD, quien habría sido agredido con un machete.

Lo que dice el ESMAD

El comandante de la Policía del Atlántico, coronel Raúl Riaño, en rueda de prensa informó que a raíz del caso de la menor Isabella se abrió una investigación y un expediente sobre el incidente e invitó a la comunidad a no generar espacios de agresión y de acciones violentas contra los miembros del ESMAD. “Queremos ayudar a la gente, conciliar pero con parámetros mínimos de condiciones legales”, enfatizó.