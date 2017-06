Las matronas de la arepa con huevo cuentan sus secretos en el festival de Luruaco, Atlántico

En los fogones de leña donde reposaban los calderos de aceite de las abuelas se cocinó una de las recetas más reconocidas de la Costa Caribe: la arepa con huevo. Hoy en día en Luruaco, tierra de esta delicia gastronómica, pocos recuerdan cuándo ni dónde se amasó la primera arepa que se consumió en el municipio. “Pabla Melgarejo fue una de las pioneras. Ella fue la mamá de Rosa Amelia Montero a quien todos conocen como ‘Chiquita’ Montero e igualmente fue la abuela de Lucas, Socorro y Ruth Castillo quienes continúan con la tradición”, relató Emmanuel Morales, secretario de cultura de Luruaco a PUBLIMETRO.

Con fotografías en blanco y negro las mujeres y los habitantes de Luruaco intentan reconstruir el pasado de su gastronomía y entre ellas sobresale la foto en sepia de Pabla Melgarejo que mira desde el pasado con sus aretes de cuentas y moño alto. “Era una mujer muy bella”, recuerda una de sus nietas mientras observa su retrato. “Hemos hecho un rescate del archivo fotográfico de aquellas señoras quienes iniciaron la tradición de preparar la arepa con huevo. Hemos encontrado a abuelas y bisabuelas y han aparecido más fotografías de estas matronas muchas de ellas ya fallecidas y es así como este año decidimos montar una exposición denominadas ‘Matronas de las Arepa con huevo’”, explicó Morales.

La exposición también incluye utensilios de cocina antiguos y parte de las vajillas que se usaron en tiempos pasados. “Vamos a tener la muestra de elementos típicos con los cuales se hace la receta de la arepa como pilones, platones de madera, elementos de peltre y todo lo que llevaba la mesa tradicional antiguamente”, detalló el secretario.

Este fin de semana la población de Luruaco a una hora y media de Barranquilla está de fiesta. Enclavada al sur de departamento a pocos kilómetros de Bolívar, el pueblito de influencia afrodescendiente reposa sereno junto a una laguna de aguas azules y verdes, cuyas vistas hacen parte de otro de los atractivos turísticos del Atlántico.

El festival está cumpliendo 28 años de historia creciendo al margen de la carretera oriental, ruta obligada de carros, buses y camiones que viajaban del Atlántico hacia Cartagena antes de la construcción de la vía al mar. Allí los viajeros tenían como costumbre pasar y degustar una deliciosa arepa con huevo o rellena para seguir el camino.

Este año habrá concursos que incluirán una mesa pedagógica para aquellos que se aventuren a aprender cómo se cocina esta delicia culinaria. “En el Festival participarán 60 señoras portadoras de la tradición quienes competirán por los concursos de la arepa con huevo de tradición, arepa de huevo multiformas, arepa con huevo de innovación y la mejor mesa de fritos del festival”, indicó el funcionario.

El secreto de las matronas

La Plaza de esta población será el punto de encuentro de unas 60 señoras que siguen esta deliciosa tradición y para los luruaqueros y turistas que lleguen a disfrutar de este bocado, que cuenta ahora con más ingredientes que el huevo. “El año pasado ganó el premio a mejor innovación una arepa rellena de pescado que fue una delicia y también creamos la primera arepa vegetariana del Caribe”, comentó la matrona Lucas Castillo, tercera generación en la preparación de las arepas.

Este festival realizado por mujeres en su totalidad, ejercen un organizado matriarcado del sabor en este municipio. Sus puestos de ventas y recetas son heredados de madres a hijas. Las matronas cuentan con una asociación y una comparsa de carnaval titulada ‘La Arepa Alegre’ que sale a bailar con sus disfraces amarillos y dorados en todas las festividades del municipio. “Nosotras no solo trabajamos también gozamos”, recalcó la fritanguera Iveth Mattos en medio de risas.

Sobre el secreto de cómo cocinar la mejor arepa con huevo estas mujeres comparten que la escogencia de los ingredientes y la masa son fundamentales a la hora de que este frito burbujee en el caldero. “Si no hay una buena masa de maíz suavecita y con consistencia la arepa no se infla y si no se infla no se puede abrir el agujero donde se introducirá el huevo”, explicó la matrona Gladys Alcázar.

La ciencia de hacer la mejor arepa del planeta, según señalan las expertas en la materia, también incluye la preparación de otro ingrediente clave: el relleno. “Todo debe hacerse con ingredientes naturales. La carne molida debe quedar con una textura tipo arenilla, se debe usar ají ‘topito’ para darle sabor, pimienta picante y achiote que aporta el color a la carne porque nosotras no usamos colorantes artificiales”, recalca María del Socorro Montero, quien con orgullo señala que ha levantado a toda familia gracias a la producción de este manjar costeño.

Programación

Sobre los artistas que se presentarán en el festival, el secretario anunció que “actuarán delegaciones artísticas de Repelón, Santa Catalina, Santo Tomás. Habrá presentaciones de comparsas de Luruaco. Desde Barranquilla irá el grupo Bahía, el grupo de la Universidad Libre con su garabato. La programación va desde lo artístico hasta la presentación de grupos musicales y de vallenato”.

La presidenta de la Asociación de Productoras de Arepa de Huevo, Mileidys Coronado explicó que 100 familias del municipio se benefician con la actividad productora de la arepa de huevo. “Las reinas son las portadoras de la tradición. Esta es la cara más amable que puede mostrar Luruaco, la cara más deliciosa del municipio”.

Con Plan de Salvaguardia

El Consejo de Patrimonio de Atlántico aprobó el año pasado el Plan Especial de Salvaguardia (PES) para proteger el Festival de la Arepa de Huevo en Luruaco, una tradición cultural y gastronómica de los atlanticenses.

La secretaria de Cultura del Atlántico Teresa Fernández explicó que el Plan de Salvaguardia fue formulado gracias al trabajo que se viene haciendo desde la Gobernación se dio el impulso necesario para que se aprobara en el Consejo de Patrimonio.

La funcionaria indicó que una vez aprobado por el Consejo de Patrimonio, el PES es enviado al Ministerio de Cultura para que se haga la revisión final y emita el concepto para su posterior ejecución.

Fernández informó sobre el apoyo que ha recibido la comunidad para la realización del evento. “La tarea la estamos haciendo, desde le Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento se les ha prestado la capacitación con el Sena en buenas prácticas y manipulación de alimentos y la Secretaría de Cultura aporta los recursos para la premiación que se hace a las ganadores del concurso de tradición, innovación, multiforma y la mejor mesa de fritos”.

Wifi gratis llega a Luruaco

Dos zonas wifi iniciaron su operación en Luruaco. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, inauguró un punto en la Plaza Central y otra en inmediaciones del estadio de béisbol con el propósito de consolidar la conectividad a internet en este municipio del sur del departamento.

Estas nuevas zonas wifi de Luruaco se entregaron durante la quinta versión de la Feria de Servicios y el Programa Manos a la Obra. Con los dos puntos inaugurados el municipio completa siete: tres en la cabecera municipal y cuatro en los corregimientos. En cada uno de estos puntos pueden conectarse 200 personas por hora y tendrán la posibilidad de acceder a una red de 20 megas de velocidad

“En cada antena se invirtieron 102 millones, estimamos que al día se podrán beneficiar 9.600 personas. Nuestro propósito es que nuestra gente en el Atlántico tenga la posibilidad de acceder a la red”, indicó el gobernador Verano.

El mandatario manifestó que las primeras zonas wifi que fueron instaladas sobre la carretera serán reubicadas debido a que no se encuentran en zonas estratégicas. La idea es que ahora funcionen en inmediaciones la cancha San José y tengan mayor velocidad.

El secretario de Informática y Telecomunicaciones del Atlántico, Camilo Cepeda Tarud, señaló que durante este cuatrienio se instalarán 42 antenas para ampliar la cobertura. Estas se suman a las 79 ya existentes en todo el departamento.

Nuevos talentos

El programa institucional de la Feria de Servicios de la Gobernación no solo ha servido para llevar soluciones a las necesidades más apremiantes de la comunidad, también ha sido escenario para descubrir nuevos talentos, como le sucedió a Andrés Danilo Reales, un joven de 15 años, oriundo del corregimiento Santa Cruz, que canta y toca la guitarra.

Es amante de todos los géneros musicales, aunque se identifica con el vallenato y es seguidor de la música del fallecido Kaled Morales. Él hace parte de la Escuela de Música de Cuerdas y Vocales que dirige Libardo Ariza, agrupación que se presentó en la tarima de la Feria de Servicios y puso a bailar a todos.

“Mi papá me enseñó desde pequeño a tocar la guitarra, él descubrió que tenía buena voz para cantar y hace cinco meses ingresé a la escuela de música del profesor Libardo Ariza donde he aprendido muchas cosas”, dijo Andrés Danilo.

Es estudiante de séptimo grado de la Institución Técnica Agropecuaria de Santa Cruz y es el menor de tres hermanos. Su sueño es estudiar producción musical y ser cantante.

Luruaco queda a unos 70 kilómetros de Barranquilla, por la vía La Cordialidad, y tiene una temperatura media de unos 28 grados centígrados.