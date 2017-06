“Mi carrera ha sido un largo camino de resistencia, de mantenerse, de no venderse”: Adriana Lucía

Adriana Lucía está de visita en Barranquilla para presentar en vivo su más reciente trabajo musical titulado ‘Porrock’. Cada canción de este álbum cuenta una historia y tiene la colaboración de invitados especiales como Alfredo Gutiérrez, Noel Petro ‘el burro mocho’ y Goyo de Chocquibtown. Dentro de los 11 temas que lo componen incluye una versión de ‘Volver a comenzar’, canción grabada por Marc Anthony escrita por la colombiana y que viene con una conmovedora intervención del maestro Ramón Benítez en el bombardino. La cordobesa celebra 20 años en la música con la satisfacción de haber producido un documental sobre los ritmos de su tierra que la apasionan titulado ‘Porro Hecho en Colombia’ el cual ha presentado en varios festivales internacionales de cine y que será emitido por primera vez en Telecaribe este fin de semana. La cantautora habló para PUBLIMETRO de sus planes, de su vida personal y también de la relación que mantiene con su talentosa hermana Martina, la peligrosa.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con grandes maestros del folclor como Alfredo Gutiérrez y Noel Petro en ‘Porrock’?

Tanto Alfredo Gutiérrez como Noel Petro son unos revolucionarios de la música y muy avanzados a su tiempo. No eran personas que salían con lo típico sino que creaban. Para mí son como unos Elvis Presley criollos como unos rocanroleros caribeños. Para mí es como rendirles un homenaje en vida a esa sonoridad de lo que ellos han hecho y que definitivamente marca la pauta para nosotros los nuevos músicos pero sin transgredir la historia. Me animan a proponer lo nuestro y a meterle candela a mis propuestas.

Su documental ‘Porro Hecho en Colombia’ será presentado en Telecaribe ¿En qué otros festivales se ha presentado?

Es maravilloso porque es una película que se hizo con mucho trabajo, con mucha dedicación, pasión y con mucha gente trabajando. Participaron más de 574 artistas y como más de 200 personas en producción así que somos 800 personas entonces es un macroproyecto. Me siento muy feliz de que a pesar de las trabas y que todo el mundo nos decía que “no” yo pensaba “a qué horas me metí yo en esta vaca loca” (risas) Al final digo “valió la pena”. Así que este fin de semana espero que estén muy pendientes porque lo van transmitir por Telecaribe. El documental ha estado en muchos festivales del mundo. Hace un mes estaba en los Países Bajos. Estuvo presentándose en Moldavia y tuve que ir al mapa pa ver dónde quedaba Moldavía (risas) y feliz porque se borran las fronteras y es genial que presente aquí en el Caribe que es donde se mueve como pez en el agua.

¿Qué piensa de esos 20 años de carrera musical?

Yo miro y digo “waooo” como que han pasado tantos años. La otra vez estaba en un concierto y cuando vi el set list de lo que iba a cantar dije: “esta canción tiene como 17 años y esta tiene 20” y yo decía “no lo puedo creer” que ya hayan pasado tantos años. Me quebranta, me emociona, me llena de mucha gratitud porque es un largo camino de resistencia, de mantenerse, de no venderse, porque he sido muy fiel a mí. Por supuesto he cometido errores y hay cosas que han funcionado y otras que no pero en general haciendo un balance ha sido un camino satisfactorio, lleno de felicidad infinita. Me gusta acompañar a la gente con mis canciones, de que mis canciones sean dedicadas, cantadas y para mí es un honor hacer parte de la sonoridad del Caribe y no solamente recoger sino seguir sembrando.

En este nuevo disco grabó el tema ‘Volver a comenzar’ letra de su autoría que cantó Marc Anthony ¿Cómo es esta nueva versión?

Es increíble que Marc la haya cantado y además fue producida por Sergio George. La experiencia fue inolvidable. Yo decía que es de esos sueños inesperados, de esas cosas que no están ni en las listas que haces el 31 de diciembre. Fue una sorpresa total y absoluta. Ahora la gente me pedía el tema en los conciertos y querían que la grabara así que fue un reto grabar esta canción porque ya había una versión y tenía claro que no la iba a grabar en versión salsa. La hicimos con otra versión muy ‘Porrock’.

También trabajó con Goyo para esta producción ¿Cuál fue el resultado?

Con Goyo somos grandes amigas desde hace muchos años, nos queremos mucho y ella es la representación del Pacífico. Ella representa esos ritmos y esos sonidos nuevos, que vienen del Pacífico y yo del Caribe entonces es el encuentro de dos mundos, de las dos costas, de los dos mares. Es mi momento de cantar junto amiga y el tema es una bomba, muy alegre, pero con contenido y es de las canciones que más me gusta cantar en vivo y eso me llena de mucho orgullo, cantar con una artista tan querida y tan amada por los colombianos.

¿De qué manera combina el tiempo de ser mamá con el de ser artista en la crianza de hijo Salomón?

Yo mezclo todo porque a cada labor hay que darle su tiempo. Siempre pido que mi esposo y mi hijo viajen conmigo, entonces siempre estamos juntos. Estoy en tarima y soy mamá a la vez. Al muchachito no le importa si yo acabo de cantar él quiere a su mamá siempre (risas). Entonces es una decisión de vida. Yo decidí ser mamá. Soy feliz siendo mamá. Soy esposa y mamá por elección y ha sido un disfrute. Yo amo ser mamá y me podría dedicar a eso. Quiero tener más hijos y por lo pronto estoy disfrutando a Salomón, al igual que dicen todas las mamás del mundo, que es lo más lindo y lo más divino, porque en serio que es un pelao muy lindo (risas).

¿Qué nos puede contar de su relación con su talentosa hermana Martina, la peligrosa?

Somos infinitamente cercanas. Somos dos hermanas y un hermano. Los tres nos hemos criado juntos, hemos trabajado juntos, pasamos mucho tiempo juntos. Para mí es un honor verla triunfar. Mi hermano es el mayor, yo soy la de la mitad y mi hermana es la menor. Martina siempre fue la chiquita, la consentida. Fue mi corista muchísimos años y luego salió a hacer su proyecto en solitario. A la vez es mi hermana pero es como mi hija también y como soy mayor que ella me creo la mamá (risas). Yo solamente le digo que tenga mucha paciencia, mucha resistencia, firmeza para construir una carrera, no un disco o una canción sino toda una vida haciendo música.