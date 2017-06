Se iba a lanzar al vacío porque se gastó en cervezas el dinero de su jefe

Momentos de tensión se vivieron en Soledad, Atlántico debido a que un hombre que amenazaba con lanzarse desde un tanque elevado de agua, en Soledad, llegaron hasta el lugar y contaron que se llama Antonio Niebles, de 35 años, residenciado en el barrio Cachimbero, de ese municipio.

La emergencia se presentó en la carrera 19 con calle 22, al lado del cementerio viejo de Soledad. A las 10:30 de la mañana de este martes, Niebles amenazó con lanzarse al vacío sin indicar una razón.

Al sitio llegaron tres máquinas de bombero para atender el caso y un voluntario subió los casi 15 metros de altura a los que se encuentra el tanque, para intentar convencer al hombre de que descendiera. Pero, según informaron, el fuerte calor que hace dentro de la estructura metálica habría hecho que Niebles de desmayara.

El padre del hombre señaló que nunca había pasado una situación así, que su hijo se dedica a trabajar como ‘cotero’ en el mercado de Soledad.

“Tiene tres días de estar tomando cerveza, con una plata del jefe. De pronto ese sea el motivo de que se haya puesto en esto. El patrón me llamó y me dijo que se había gastado una plata y no se había reportado”, manifestó el padre de Niebles a Zona Cero.

Los cuerpos de rescate bajaron a Antonio Niebles y lo llevaron a un centro médico para reanimarlo.