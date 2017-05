500 toneladas de mango se pierden en Atlántico por falta de comercialización

Productores y agricultores de mango en el corregimiento de Los Pendales, en jurisdicción del municipio de Luruaco, Atlántico denunciaron esta mañana a Emisora Atlántico que se están perdiendo entre 500 y 600 toneladas de mango, por problemas para su comercialización.

Así lo afirmó Camilo Sarmiento, representante de productores de frutas y hortalizas de Los Pendales, quien explicó que se ha incumplido por parte de la despulpadora, a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, que no ha podido iniciar con su operación, pero además no se les han entregado las canastillas para poder comercializar la fruta. “Estamos a la espera de una reunión con el Secretario de Planeación departamental quien no nos ha atendido desde hace un mes y mientras tanto se pierde la cosecha. Además hubo un compromiso para entregar las canastillas por parte de la Gobernación”, lamentó Sarmiento.

Indicó que por esta situación, los productores estarían perdiendo más de 200 millones de pesos.