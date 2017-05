Juez ordena al centro comercial Buenavista ofrecer disculpas públicas a una mujer trans

El Juzgado 28 Civil Municipal de Barranquilla ordenó a un centro comercial del norte de Barranquilla, y a la empresa Aseocolba S.A., ofrecer disculpas públicas a Nomi Simone Orozco, una trans de 24 años a quien el pasado 10 de marzo le prohibieron ingresar al baño de mujeres. “Creía que estaba preparada para una humillación como esa, pero no. Me sentí muy mal. Mostraba mi documento para demostrar que estaba en el baño adecuado, como mi amiga, que también lo utilizó y vio todo lo que pasaba. Cuando salí, me puse a llorar. Fue humillante todo. Eso no debería pasar”, asegura Nomi.

El acto deberá realizarse en menos de 48 horas, luego de ser notificados.

Según narró la trans en el despacho judicial, fue una empleada de la empresa Aseocolba.

Ese día hubo una confrontación verbal prolongada pues Nomi mostró su cédula de ciudadanía en la que aparece como género femenino.

Caribe Afirmativo presentó una acción de tutela en contra del Buenavista I y II, y la empresa Aseocolba S.A., para exigir que se reconozcan los derechos de esta mujer trans. Por todo esto, el Juzgado 28 Civil Municipal de Barranquilla ordenó hoy al centro comercial y a la empresa de aseo, que por medio de sus representantes legales, ofrezcan en menos de 48 horas (luego de la notificación) disculpas públicas a Nomi Orozco, por los agravios de los que fue víctima el 10 de marzo.

El juzgado tuteló los derechos a la dignidad humana, vida privada, libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la prohibición de la discriminación.

El fallo también ordena al centro comercial y a la empresa Aseocolba “abstenerse de realizar en el futuro conductas lesivas de los derechos fundamentales de las personas LGBTI, en cualquiera de los establecimientos abiertos al público que sean de su propiedad o estén bajo su administración y vigilancia”.

“La decisión del juzgado muestra un progreso importante para el reconocimiento social que hoy por hoy merecen las personas trans, Sobre todo destaca las garantías de no repetición que ordenó el juez para la protección de este grupo poblacional históricamente discriminado. Caribe Afirmativo hará seguimiento a lo ordenado en esta sentencia, especialmente al acto de disculpas públicas”, dice Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.