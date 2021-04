El alcalde de Soacha dio sus declaraciones al respecto de la investigación que le abrió la Procuraduría por irregularidades en el impuesto predial. Además, habló de la movilidad en Soacha y del panorama de la pandemia en el municipio. “Que me investiguen, yo hice actualización catastral según la ley”: Saldarriaga.

¿Cómo va el tema de la movilidad en el municipio? ¿Qué acciones está tomando la Alcaldía para mejorar la movilidad?

Logramos la construcción de una vía arteria a la Autopista Sur que es la Transversal 15, conectante con la avenida Las Torres, que hoy se utiliza por el servicio particular para salir e ingresar a Soacha sin necesidad de usar la Autopista Sur.

Hemos lanzado una estrategia muy importante y es Matricúlese con Soacha, de los más de 180.000 vehículos que transitan diariamente en nuestra ciudad, solo 2.900 están matriculados en Soacha. Por estos vehículos la ciudad recibe 500 millones de pesos de predial, eso no vale ni siquiera pavimentar media calle. Por eso el atraso en pavimento, huecos y vías que tenemos en la ciudad es enorme. Estamos invitando a todos los soachunos a decirles que si viven y circulan en Soacha la placa de sus vehículos debe ser de Soacha y el impuesto se debe quedar aquí y no en otras ciudades del país.

La investigación que le abrieron al alcalde de Soacha

Nosotros hicimos la actualización catastral teniendo claro el costo político que tendría para nosotros, pero también teniendo claro el desarrollo que iba a generar esto para la ciudad”. Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha

¿Cómo va el tema del impuesto predial, cómo fue la actualización catastral que se hizo y cuáles son las formas de pago y alivios que se podrán generar para los soachunos?

Es muy importante recalcar que la Ley dice que la actualización catastral debe hacerse máximo cada 5 años. El municipio de Soacha llevaba más de 12 años sin hacer actualización catastral. Nosotros la hicimos teniendo claro el costo político que tendría para nosotros, pero también teniendo claro el desarrollo que iba a generar esto para la ciudad. Estamos dando plazo hasta el 30 septiembre para pagarlo sin sanciones y con descuentos. También se puede financiar hasta 6 o 5 cuotas sin pasar del 30 de septiembre.

Conocemos que se le abrió una investigación preliminar en la Procuraduría, por considerar que el aumento en el impuesto predial fue “exagerado e injustificado” ¿qué tiene por decir al respecto?

Aplaudo el hecho de que investiguen. Bienvenidas sean las investigaciones y toda la documentación y disposición la daremos para aclarar cualquier duda.

Ya estamos llegando a los 50 mil contribuyentes que han pagado su impuesto predial. Yo lo que hice fue aplicar la ley, si algo está mal… es la ley, porque es la que nosotros estamos aplicando.

Con toda rigurosidad y con toda la celeridad entregaremos la información necesaria para que se logre determinar y aclararle a la comunidad que, como ha dicho la autoridad catastral, esta actualización se hizo con tal lujo de detalles que ha permitido que hoy Soacha sea ejemplo nacional en la actualización catastral.

Otra cosa distinta es que la comunidad hoy se queje porque estamos en pandemia. Pero por eso gracias al Concejo Municipal damos descuentos desde 10% a 50% y damos plazo hasta septiembre.

¿Trabajo conjunto con Bogotá?

Por favor cuéntenos cómo avanza el proyecto de la Región Metropolitana con Bogotá, vimos que estuvo hace poco reunido con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López..

Yo lo que quisiera es que entre Soacha y Bogotá siguiera habiendo una unión marital de hecho, que nos sigamos ayudando pero sin tener que ceder derechos de uno y del otro. Lo prioritario para Soacha ahora es hablar de servicios públicos, acueducto, alcantarillado, energía y telefonía, donde Bogotá se lleva una gran tajada de las utilidades que producen los usuarios de Soacha y aquí no queda absolutamente nada.

Entonces yo creo que a Soacha no le tienen que regalar nada, a Soacha le tienen que devolver lo que por derecho siempre le ha correspondido. Y eso siempre se lo he dicho a la alcaldesa Claudia López, y por eso tenemos reuniones pendientes para hablar sobre el tema de servicios públicos y movilidad, porque eso es lo primordial para hablar de una Región Metropolitana.

¿Cuáles han sido esos mecanismos para incluir la voz de la ciudadanía en Soacha y determinar sus deseos y necesidades en cuanto a esta Región?

Pues como no soy simpatizante de la Región. Hasta ahora le estamos encontrando lo bueno a esta Región. Hasta ahora no me he prestado para reuniones o socializaciones ni con la comunidad ni con el Consejo. Uno como gobernante debe estar convencido de que eso le sirve a la ciudad y posteriormente irlo a socializar, y luego determinar si va o no va. Entonces no he dado espacios ni socializaciones al respecto.

La pandemia en Soacha

Pasemos a temas de la pandemia ¿Cómo va el proceso de vacunación? ¿qué medidas está tomando la Alcaldía para vacunar a los y las soachunas?

Aquí han llegado aproximadamente 23.000 biológicos, los cuales hemos colocado el 100%. Primer y segundo biológico para personal de salud de primera línea y hemos colocado en muchos casos primer y segundo para personas mayores de 80 años. Tenemos inconvenientes con las personas mayores de 65 y 70 que se les aplicó una dosis y estamos esperando las segundas dosis de Sinovac, que todos sabemos en el país que están difíciles de llegar.

¿Cuál es el panorama para las UCI’s en Soacha?

En Soacha es un panorama muy bajo en UCI, tenemos 12 pacientes Covid en UCI. Tenemos gente de Barranquilla, Bogotá y Cundinamarca. Tenemos buena capacidad, con posibilidad de ampliar hasta 140 camas en UCI.

¿Cuáles son las medidas de control de la pandemia que rigen actualmente en Soacha y hasta cuándo?

Hasta el próximo martes tendremos toque de queda desde las 8:00am hasta las 4:00am del siguiente día. No hay pico y cédula, no hay cierre de la ciudad los fines de semana. Es decir que todos pueden hacer su vida normal hasta las 8:00pm hacer vida normal hasta las dentro del municipio de Soacha.

¿Algo más por decir?

Sí, decirles a todos que la pandemia no se ha acabado, agradecer a los soachunos por su buen comportamiento. Eso ha permitido que hoy Soacha sea una de las mejores ciudades en el manejo de la pandemia. Es importante que nos cuidemos, la vida de nosotros depende de nosotros mismos, importante acatar las medidas. Recordar que Bogotá está cerrado desde el viernes y solo podrán entrar las personas exceptuadas.