Vicky Dávila exigió la extradición Santrich en su más reciente columna

La periodista Vicky Dávila escribió otra de sus polémicas columnas en la revista Semana dedicada al caso del exguerrillero Jesús Santrich tras su recaptura este viernes al salir de la cárcel. “Aceptar que Santrich lleve la institucionalidad al abismo y pase por encima del ordenamiento jurídico, con tal de no responder por los cargos de narcotráfico que hay en su contra en Estados Unidos porque a la extradición es a lo único que realmente le tiene miedo las Farc, como ‘buenos’ narcotraficantes que han sido”, escribió Dávila.

Expuso que la Farc está usando la extradición como una amenaza para que continúe el proceso de paz.

“Colombia no se puede dejar chantajear más por Timochenko y sus muchachos, con el cuento de que si extraditan a Santrich, se acaba el proceso de paz, ¡paja!”.

Describió las ventajas que tienen los excombatientes y se burló de su vida en el monte.

“Ya todos los excomandantes son oligarcas: no tienen que andar con el fusil terciado y malolientes, huyendo de las bombas del avión fantasma. Ahora, disfrutan de las comodidades del capitalismo, el Estado los cuida, les presta servicios de salud óptimos como a ningún colombiano de bien, lucen añosos, panzones y perfumados, y el ‘whisky’ hace parte de su canasta familiar”.

Criticó que ahora los exguerrilleros se paseen por centros comerciales y disfruten de la vida como civiles.

“Además, se sienten ‘doctores’, ahora todos tenemos que rendirles pleitesía. Me he encontrado con varios en el Andino en Bogotá vitrineando. ¡La buena vida!”, continuó, “Pero no nos digamos mentiras, en Colombia hace tiempo están mandando las Farc”.

Aseguró que la Farc “¡Siguen siendo muy peligrosas! Ahora van por las instituciones, nos quieren sometidos bajo su imperio […], mutaron en buitres políticos con privilegios superiores”. Por eso, exigió que a ‘Santrich “no lo dejen volar, ¡extradítenlo!”, concluyó.